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Выясняем, так ли важно количество видеопамяти для современных видеокарт на примере GeForce RTX 3080 – по мнению Diy.zol

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Некоторые пользователи свято верят в то, что одним из наиболее важных факторов, влияющих на производительно видеокарты является количество видеопамяти. Несколько дней в продажу поступила новая GeForce RTX 3080, которая имеет 10 Гб, обходя примерно на 30% GeForce RTX 2080 Ti с 11 Гб памяти. Мало того, она оказалась быстрее RTX TITAN, которая вот уже 2 года потрясает мир своими 24 Гб видеопамяти. Подобное развитие событий заставило многих задуматься над тем, действительно ли так важен показатель памяти в современных видеокартах.

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Давайте посмотрим, что на этот счёт думают эксперты. Количество графической памяти один из ключевых показателей, но он явно не главный. Видеопамяти должно быть столько, чтобы система не испытывала в ней недостатка, но более того. К примеру, уже известно, что RTX 3070 также окажется быстрее RTX 2080 Ti, имея 8 против 11 Гб памяти. Кроме того, есть позиция NVIDIA, которая утверждает, что в ряде современных игр RTX 3080 потребляет до 6 Гб памяти. 

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Таким образом на первый план выходит архитектура, в данном случае – Ampere. Говоря о количестве видеопамяти, нельзя не упомянуть её тип, напрямую влияющий на производительность. Известно, что самую быструю GDDR6X получат только RTX 3080 и RTX 3090. А вот менее производительные будут довольствоваться GDDR6, работающей на тактовых частотах до 14 ГГц. Следующей характеристикой памяти является разрядность шины. Так, RTX 3070 и RTX 2070 имеют по 256 бит. Ещё меньше у младших моделей, старшие – соответственно могут рассчитывать на большую разрядность (320 и 384 для RTX 3080 и 3090 соответственно). Всё это в свою очередь влияет на пропускную способность памяти, которая в настоящее время составляет 19 000 Мбит/с на RTX 3080.

Как видите, всё гораздо сложнее, чем кажется. В расчёт стоит принимать десятки показателей. А значит говорить о первостепенном влиянии количества видеопамяти на производительность в современных играх не стоит. 

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