HUAWEI P30 получил официальную скидку 20 000 рублей – игровой процессор, флагманская камера, быстрая зарядка и NFC по самой низкой цене с начала продаж
С падением курса доллара, все флагманы начали расти в цене. Сейчас даже невозможно представить сколько за новые смартфоны запросит Apple, которая никогда не славилась демократичным отношением к ценообразованию на российском рынке. Точно такая же ситуация со следующим технологическим монстром – HUAWEI Mate 40 Pro, который должен утереть всем нос очередным прорывом на рынке камер и ИИ. Это значит, что купить настоящий флагман становится всё сложнее, а значит самое время присмотреться к лучшим представителям линейки 2019 года.
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Наиболее интересным телефоном является HUAWEI P30. Он не настолько крут, как старшая модель с приставкой «Pro», но имеет точно такой же процессор и слегка уступает в плане камеры. Мало того, он как минимум на 10 000 рублей дешевле, что может сделать его привлекательным выбором для любого покупателя. Отметим, что в последнее время флагман 2019 года сильно подешевел. На Aliexpress его стоимость опустилась на 20 000 рублей. Что важно, перед нами официальный магазин китайской компании, а значит он практически гарантирует низкие цены и полноценную гарантию. Давайте кратко перечислим наиболее важные составляющие, которые позволяют HUAWEI P30 носить имя флагмана:
- Дисплей: 6.1 дюйма, выполненный по технологии OLED, что делает его одним из самых качественных на рынке.
- Процессор: сверхмощный чип Kirin 980, который позволит запустить любую игру на максималках, а встроенный ИИ превосходит показатели конкурентов в разы.
- Камера: тройной модуль с основным 40 Мп, который по функционалу соответствует наиболее дорогим моделям с 64 Мп камерой от конкурентов. Также есть фронталка на 32 Мп.
- Память: данная модель представлена в варианте 6/128, но есть смартфоны и с большим количеством памяти.
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Не обошлось без сверхбыстрой зарядки, полного комплекта беспроводных технологий и NFC. Если взглянуть на российский рынок, то можно обнаружить, что многие ритейлеры уже распродали HUAWEI P30. В этом случае мы рекомендуем обратить внимание на Huawei Honor 30 8/128Gb в Регарде. Он получил более мощный процессор Kirin 985 с поддержкой 5G, более ёмкий аккумулятор и дисплей на 6.53 дюйма, а вот цена на него точно такая же, как на официальный P30.
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