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Наши постоянные читатели уже знают, что в ближайшее время на рынок выйдет новый флагман Xiaomi Mi 10T Pro. Он будет построен на базе самого быстрого процессора Snapdragon 865 и также получит 108 Мп камеру. Одновременно с ним в продажу поступит младшая версия без приставки «Pro», которая вместо продвинутой камеры будет довольствоваться 64 объективом, но сохранит тот же чип. Как стало известно, китайский производитель готовит крайне любопытную версию, которая может стать настоящим хитом продаж.

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Анонс нового Xiaomi Mi 10T Lite может произойти уже на следующей неделе. Некоторые инсайдеры полагают, что это маловероятно, но не исключают такой возможности. Целую гору подробностей на этот счёт выдал известный блогер Digital Chat Station. По его словам, новинка получит процессор Snapdragon 768G, что обеспечит высокую, но не флагманскую производительность. Кроме того, он также будет поддерживать технологию 5G, а изюминкой станет 108 Мп камера.

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Инсайдер полагает, что Xiaomi всерьёз намерена вывести 108 Мп объектив в менее дорогой сектор, что позволит значительно поднять продажи смартфонов стоимость 300-400 долларов. Базовая модель – 8/128 Гб будет стоить около 300 евро, скорее всего – 299. Тот же инсайдер уверяет, что новая модель будет анонсирована до конца сентября. Это значит, что уже на следующей неделе Xiaomi расскажет об одном из наиболее привлекательных с точки зрения соотношения цены и технологий смартфоне.