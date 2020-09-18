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Mi 9T и Mi 9T Pro уже не купить в магазинах. Xiaomi ещё в начале лета вывела этот смартфон с рынка. Что любопытно, они пользовались огромным успехом и могли ещё полгода обеспечивать отличные продажи. Здесь стоит указать, что оба телефона были клонами китайских Redmi K20 и K20 Pro. Во время анонса следующего поколения Mi 10T, многие поклонники серии полагали, что вот наконец выйдет смартфон, который сможет стать достойной заменой потрёпанному Mi 9T. Как оказалось, ничего подобного не произойдёт.

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Начнём с цены: официальный Mi 9T Pro стоил 400 долларов. Купить в наших краях по такой цене его было сложно, поскольку нужно учитывать налоги и наценку от магазина. В итоге версия с флагманским чипом стоила не более 500 долларов. Новый Mi 10T Pro оценён в 699 долларов. Таким образом, купить его дешевле 800 вечнозелёных будет невозможно. Стоимость младшей версии заявлена на уровне 550 долларов, что значительно дороже тех 300, которые были установлены на Mi 9T.

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Следующее – это обычный вырез в левой стороне дисплея. Серия Mi 9T славилась выезжающей камерой, позволяя избавиться от надоедливых отверстий в экране. Сейчас ни о чём подобном речь не идёт. Что до дизайна, то он похож на сотни других телефонов. В версии Mi 10T Pro заявлена 108 Мп камера. Младшая модель получит 64 Мп объектив. Оба аппарата оснастят флагманским процессором Snapdragon 865 и от 8 Гб ОЗУ.

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На сладкое – обычный IPS-дисплей, который получит частоту обновления 144 Гц. Свидетели секты «Святого Шима» непременно обрадуются, а вот все остальные понимают, что ни о каком Always-On-Display и речи быть не может. Сказать, что прогресса нет, нельзя, но по большому счёту это линейный прогресс – от поколения к поколению. Вот только многие фишки оригинальной серии потеряны. Захотят ли покупатели брать подобный смартфон, увидим, когда он поступит в продажу.