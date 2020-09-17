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Относительно дальнейшей судьбы HUAWEI высказываются различные предположения. Кто-то утверждает, что компания мертва, поскольку США отрезали ей все поставки высокопроизводительных чипов. Другие полны оптимизма, полагая, что китайцы найдут выход. Так, известно, что на 2021 год у HUAWEI достаточно процессоров для поддержания высокого спроса, а к 2022 году можно будет перейти на 14-нм чипы собственного производства, которые позволят оставаться наплаву ещё пару лет, до тех пор, пока отечественные производители не освоят 7-нм техпроцесс.

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Всё это конечно хорошо, но многих интересует судьба смартфонов, которые уже выпущены на рынок. На самом деле все прекрасно. Планов сворачивать производство нет. Мало того, компания строит планы по выпуску прошивки EMUI 11 на базе недавно анонсированной ОС Android 11. Число смартфонов, которые получат обновление, составляет немалые 66 единиц, а значит в 2021 году волноваться точно не придётся.

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Как оказалось, многие смартфоны не до конца получили текущую прошивку EMUI 10.1. Пользователи забрасывают форумы вопросами, пытаясь узнать, когда в их регионе выйдет новое обновление. Что же, сегодня мы приготовили официальный список, включающий несколько ключевых регионов, где могут находиться наши читатели. Если вам не интересно, что происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то можете пролистать вниз, где и найдёте исчерпывающую информацию про рассылку прошивки на территории России.

В списке есть несколько сокращений, которые могут вызвать у вас вопросы:

Завершён – Рассылка завершена Расширяется партиями – EMUI 10.1 распространяется в данный момент. Срок ожидания от недели до месяца.

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Если вашего устройства нет в списке, это не значит, что обновления не будет. Возможно, прошивка появится позднее в 2020 году. Данные от 17 сентября.