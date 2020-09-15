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На прошлой неделе состоялся полноценный запуск новой версии мобильной ОС Android 11. Google не только рассказала о новых функциях, выпустив первую стабильную систему, но и выпустила релиз для разработчиков, которые хотят опробовать её на собственных смартфонах. Одним из первых откликнулась HUAWEI. Она указала, что для неё данная ОС всё ещё остаётся первостепенной. Именно поэтому был представлен полноценный список из всех телефонов, которые в будущем могут претендовать на выпуск прошивки EMUI 11 на Android 11.

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Добавим, что в списке находятся также аппараты брренда Honor, принадлежащего материнской компании HUAWEI. Эти смартфоны функционируют на собственной прошивке Magic UI 4.0. Полный перечень составляет 66 устройств. Из них 45 – это HUAWEI и 21 – Honor. Как видите, среди кандидатов на новую ОС значатся как новинки 2020 года – P40 Pro и P40, так и флагманы 2019 года: линейка P30 и Mate 30. Отдельного упоминания стоит линейка Mate 20, поскольку раньше считалось, что эти смартфоны 2018 года выпуска не получат EMUI 11 на Android 11.

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Также в список попало много телефонов, которые не относятся к флагманским сериям. Например, почти все телефоны Nova серий 5, 6 и 7. Это значит, что обновление расширено на многие смартфоны 2018 года выпуска, увеличивая их жизненный цикл до трёх лет. Точно такая же ситуация и аппаратами Honor, поскольку в списке есть как флагманы последних годов, так и недорогие бюджетные модели.

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Что до сроков, то HUAWEI пока не давала развёрнутых комментариев. Известно, что большая часть смартфонов получит новую прошивку до конца 2020 года. Ориентироваться также можно и по статуту каждого отдельного телефона. Так, если для него уже выпущена бета-версия, то глобалка начнёт распространяться уже в этом месяце. Мало того, даже предварительная версия уже сейчас доступна для скачивания. Если же стоит статус «набор в закрытое бета-тестирование», то пока скачать обновление невозможно. Между тем, устройства с прочерком вместо статуса, обновятся в последнюю очередь.



