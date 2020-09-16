Мошенники пытаются обманывать покупателей RTX 3080 на Ebay
Новые видеокарты от NVIDIA стартуют уже завтра. Главной особенностью моделей следующего поколения будет сниженная цена при улучшенной производительности. Точных данных до сих пор нет, а значит мы можем только предполагать, насколько быстрыми они будут по сравнению с текущим флагманом GeForce RTX 2080 Ti. Как бы там ни было, многие геймеры уже выстроились в очередь, желая купить самую быструю карточку в первые дни.
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Ранее представитель NVIDIA заявил о возможном дефиците продукции. Это заставляет многих задуматься, тщательно выбирая магазин для покупок. Что любопытно, во многих странах сформировалось целое поколение, привыкшее отовариваться на eBay. Кому-то это может показаться странным. Зачем искать новинки на барахолке? Но не всё так просто. В последние годы эта площадка превратилась в гигантский интернет-магазин, где число новинок растёт, как на дрожжах. Кстати, этому способствует изменение пользовательского соглашения владельцев сайта.
Именно этим и воспользовались мошенники всех мастей. Заявленная цена на GeForce RTX 3080 стартует с 699 долларов. Ясно, что купить сейчас данную карточку по такой стоимости просто невозможно. Европейские ценники стартуют с 750 евро и доходят до 900 евро. Вот только во многих магазинах нет предзаказа. Мало того, велика вероятность того, что все модели просто раскупят. На помощь приходят ребята с eBay. Они предлагают купить вам новенькую GeForce RTX 3080 в первые дни по цене в 1 200 долларов. На первый взгляд, это кажется настоящим грабежом, но многим важно получить желаемое как можно быстрее. А вот тут-то и кроется обман.
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Всё дело в том, что eBay разрешает продавать не только несуществующий товар, но и оттягивать доставку на 30 дней. Давайте рассмотрим простой пример: вы выставили объявление о продаже видеокарты GeForce RTX 3080 по цене 1 000 долларов. Сегодня у вас её на руках нет. Это явный демпинг, ведь у конкурентов она стартует со 1 050 долларов. Карты у вас на руках нет, но у вас её уже купили. eBay не запрещает подобную практику. Самое главное доставить товар за 30 дней. 30! А ведь вы указали, что сделаете это быстрее. Ничего страшного, можно сообщить покупателям, что у вас проблемы с доставкой, посылка потерялась и так далее. Уже через пару недель ажиотаж сойдёт и новые GeForce RTX 3080 будут доступны по цене, близкой к 700 долларам. В этот момент мошенник с eBay покупает такую видеокарту в магазине и просто отсылает её вам, уложившись в 30-дневный срок.
Кому-то может показаться, что это не обман, ведь всё в рамках соглашения между продавцом, покупателем и eBay. Что же, попробуйте представить себя в роли того, кто сегодня заплатил 1 200 долларов, ожидая доставку через пару дней, и вам всё станет ясно.
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