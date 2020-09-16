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Мошенники пытаются обманывать покупателей RTX 3080 на Ebay

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Новые видеокарты от NVIDIA стартуют уже завтра. Главной особенностью моделей следующего поколения будет сниженная цена при улучшенной производительности. Точных данных до сих пор нет, а значит мы можем только предполагать, насколько быстрыми они будут по сравнению с текущим флагманом GeForce RTX 2080 Ti. Как бы там ни было, многие геймеры уже выстроились в очередь, желая купить самую быструю карточку в первые дни. 

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Ранее представитель NVIDIA заявил о возможном дефиците продукции. Это заставляет многих задуматься, тщательно выбирая магазин для покупок. Что любопытно, во многих странах сформировалось целое поколение, привыкшее отовариваться на eBay. Кому-то это может показаться странным. Зачем искать новинки на барахолке? Но не всё так просто. В последние годы эта площадка превратилась в гигантский интернет-магазин, где число новинок растёт, как на дрожжах. Кстати, этому способствует изменение пользовательского соглашения владельцев сайта.

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Именно этим и воспользовались мошенники всех мастей. Заявленная цена на GeForce RTX 3080 стартует с 699 долларов. Ясно, что купить сейчас данную карточку по такой стоимости просто невозможно. Европейские ценники стартуют с 750 евро и доходят до 900 евро. Вот только во многих магазинах нет предзаказа. Мало того, велика вероятность того, что все модели просто раскупят. На помощь приходят ребята с eBay. Они предлагают купить вам новенькую GeForce RTX 3080 в первые дни по цене в 1 200 долларов. На первый взгляд, это кажется настоящим грабежом, но многим важно получить желаемое как можно быстрее. А вот тут-то и кроется обман.

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Всё дело в том, что eBay разрешает продавать не только несуществующий товар, но и оттягивать доставку на 30 дней. Давайте рассмотрим простой пример: вы выставили объявление о продаже видеокарты GeForce RTX 3080 по цене 1 000 долларов. Сегодня у вас её на руках нет. Это явный демпинг, ведь у конкурентов она стартует со 1 050 долларов. Карты у вас на руках нет, но у вас её уже купили. eBay не запрещает подобную практику. Самое главное доставить товар за 30 дней. 30! А ведь вы указали, что сделаете это быстрее. Ничего страшного, можно сообщить покупателям, что у вас проблемы с доставкой, посылка потерялась и так далее. Уже через пару недель ажиотаж сойдёт и новые GeForce RTX 3080 будут доступны по цене, близкой к 700 долларам. В этот момент мошенник с eBay покупает такую видеокарту в магазине и просто отсылает её вам, уложившись в 30-дневный срок. 

Кому-то может показаться, что это не обман, ведь всё в рамках соглашения между продавцом, покупателем и eBay. Что же, попробуйте представить себя в роли того, кто сегодня заплатил 1 200 долларов, ожидая доставку через пару дней, и вам всё станет ясно. 

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