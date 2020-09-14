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Во всех процессорах AMD Ryzen обнаружена первая критическая уязвимость по типу «Spectre» – решения проблемы пока нет

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За последние несколько лет было обнаружено множество крупных уязвимостей в процессорах Intel. На самом деле эта больная тема, ведь многие заплатки снизили производительность чипов 3-5-летней давности. Точных данных на эту тему нет. Иногда всплывают тесты, но, чаще всего, они проведены малоизвестными энтузиастами, в то время как крупные сайты на этот счёт отмалчиваются. Microsoft вместе с Intel заявляют, что им удалось закрыть все бреши при минимальных потерях производительности, или же вовсе без потерь.

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Давайте остановимся на том, что нам в данном случае не интересно, есть потери или нет, поскольку множество пользователей до сих пор сидят на необновлённых системах. Это значит, что они представляют потенциальный интерес для злоумышленников. Что любопытно, всякий раз, когда появлялась информация об эксплойтах, представители AMD доказывали, что их данная проблема не касается. Думается, что сегодня фанаты Intel с радостью воскликнут: «Наконец-то»! Всё дело в том, что эксперты обнаружили большую дыру, которая актуальная для всех поколений Ryzen – от первого до третьего. 

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Если вы желаете как следует изучить техническую часть эксплойта, то ниже представлено видео. Кроме того, можно перейти в оригинальный источник. Нам кажется, что многих интересует сам факт обнаружения уязвимости, а не то, каким образом она открывает путь в чей-то компьютер. Коротко можно отметить, что дыра работает по принципу известного «Spectre» и получила название «Blindside». Также отметим, что она присутствует на всех последних чипах Intel: Skylake, Coffee Lake, Whiskey Lake и, скорее всего, Comet Lake. Но, кого удивишь очередным эксплойтом в камнях Intel? 

Точных сведений о том, когда выйдет заплатка, и что будет принесено в жертву на этот раз, нет. AMD и Intel пока от комментариев воздержались. Вероятно, больше подробностей мы узнаем в ближайшие дни. Пока же эксперты советуют ещё активнее обновлять вашу операционную систему, надеясь, что вместе с заплаткой вам не прилетит очередная критическая ошибка от Microsoft. 

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Во всех процессорах AMD Ryzen обнаружена первая критическая уязвимость по типу «Spectre» – решения проблемы пока нет
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