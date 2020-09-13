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В последнее время компанию NVIDIA не ругает только тот, кто не играет в игры. Долгое время производитель баловал нас 2-кратным приростом производительности между поколениями. Мало того, когда в продажу поступали новые графические чипы, они просто замещали предыдущие в той же ценовой категории. Это означало, что раз в полтора года всех геймеров ждал прорыв в технологиях. Сейчас всё иначе. Почитайте на досуге наш материал. Он не претендует на 100% истинность, поскольку там много субъективных заявлений, однако ознакомиться с тем, что за видеокарты поступят в продажу уже через неделю, там можно.

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Многим кажется, что прирост производительности замедлился. Другие уверяют, что сейчас происходят самые важные технологические прорывы, а значит всё в полном порядке. Давайте не будем присоединяться ни к одному лагерю, а просто возьмём и изучим результаты тестирования двух видеокарт, которые провели ребята Ютуб-канала Testing Games. Первая – GeForce GTX 285, а вторая – GeForce RTX 2080Ti. Одна была выпущена в продажу ещё в 2008 году, а другая в 2018. Обе являлись самыми быстрыми моделями своего времени, между которыми долгих 10 лет.

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Мы не будет долго останавливаться на описании соперниц. Уверены, вы можете перейти по ссылкам и изучить их самостоятельно. Мы же отметим, что GeForce GTX 285 имеет 1 Гб памяти, а GeForce RTX 2080Ti – 11 Гб. Тестовый стенд состоял из довольно старых игр, поскольку новинки древняя GTX 285 явно не потянет. Результаты представлены в виде графика. Система была основана на процессоре Intel Core i9-10900K и 32 Гб памяти DDR4 3600 МГц.

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Можно ли назвать 5-кратный прирост производительности победой? Давайте на этот вопрос каждый ответит самостоятельно. Как уже указывалось выше, у старушки GeForce GTX 285 была явная фора в виде устаревших игр, которые не поддерживают многие современные фишки RTX 2080Ti. Это значит, что реальный разрыв мог быть ещё выше.



