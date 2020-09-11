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В ходе недавнего общения с модератором официального форума Xiaomi, стали известны сроки выхода прошивки MIUI 12 на популярные смартфоны 2019 года, которые до сих пор активно продаются в магазинах: Redmi Note 8 и Redmi Note 8T. К сожалению, речь идёт о девятой версии Android, а значит более новую ОС ждать на эти смартфоны уже не стоит. А вот статус более новых аппаратов: Redmi Note 9S, Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro до сих пор неизвестен. Инсайдеры уже устали выпускать слухи и утечки, как вдруг один из администраторов того же форума дал исчерпывающий ответ по срокам и причинам отсутствия обновлений.

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Судя по всему, MIUI 12 для этой троицы была готова уже в августе. Однако, в ходе внутреннего тестирования выяснилось, что она вызывает проблемы. Это заставило ещё раз изучить существующие ошибки, сменив статус обновления на «неизвестно». Первая сложность связана с приложением Mi Video, которое случайным образом начинает сбоить, из-за чего зависает сам телефон. Помогает только остановка программы в ручном режиме или перегрузка аппарата.

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Вторая проблема связана с уведомлениями. По непонятным причинам смартфон перестаёт их принимать, когда находится в заблокированном состоянии. В этом случае помогает только перезагрузка телефона. Однако через какое-то время ошибка возвращается. Некоторые пользователи сообщают, что им помогло возвращение к заводским настройкам, но для большинства это неподходящее решение.

По словам инсайдеров, обе эти причины, вынудили Xiaomi пересмотреть сроки выхода прошивки. Ожидается, что проблемы будут решены в MIUI 12, но для этого потребовалось больше времени, чем планировалось ранее. Поскольку все три смартфона входят во вторую волну, они начнут обновляться раньше бюджетных устройств третьей волны. Предполагается, что закрытая бета-версия появится во второй половине сентября. Доступ к ней можно будет получить не ранее конца первого месяца осени, а вот рассылка начнётся позднее. Ждать MIUI 12 раньше октября в русской версии инсайдеры не советуют.