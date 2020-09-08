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На сегодня целый ряд смартфонов Xiaomi не получал новую прошивку MIUI 12. Мало того, некоторые работают на устаревшей версии Android 9, что в значительной степени снижает их безопасность. Ситуация ухудшается тем, что российская версия обновления доступна на не более десяти аппаратов. Поскольку сроки второй волны провалены, китайский производитель старается больше не давать обещаний по тем или иным аппаратам. Хотя, иногда бывают исключения.

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Сегодня один из официальных представителей Xiaomi прокомментировал выход прошивки на два телефона: Redmi Note 8 и Redmi Note 8T. Ещё неделю назад статус этих аппаратов был помечен как «неизвестно». Это значило, что производитель не проводит даже внутреннего тестирования ПО. Однако, в ходе общения с тестерами, входящих в закрытый круг тестирования, один из администраторов пояснил, что им стоит ожидать бета-версии на свои телефоны уже на этой неделе.

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В первую очередь обновление выйдет на Redmi Note 8T, поскольку она оказалась более популярна, в силу наличия в ней NFC при минимальной разнице в цене. По мнению инсайдеров, внутреннее тестирование среди бета-тестеров будет длиться не мене двух недель. После этого выйдет китайская версия, а к концу сентября начнутся рассылки региональных прошивок.

К сожалению, данных о выходе обновления на два других аппарата нет: Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9s. Вероятно, подробности на эту тему появятся в ближайшие недели. Ранее сообщалось, что эти смартфоны находятся в приоритете, но планы могли и измениться.