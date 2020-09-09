HUAWEI выпустила обновление прошивки EMUI на популярный флагман 2015 года
Ни для кого не секрет, что смартфоны Apple дольше всех остаются актуальными. В среднем поддержка осуществляется даже спустя 5 лет после начала продаж, что недоступно производителям телефонов на Android. Увы, пока положение дел неизменно. К примеру, EMUI 10.1 уже не будет доступна на флагманах 2018 года: P20 и P20 Pro. Следующая версия EMUI 11 обойдётся без сверхмощного флагмана Mate 20 и его прокачанной версии с приставкой «Pro».
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Как оказалось, китайский производитель может и не выпускает для устаревших телефонов полноценные прошивки, но старается не забывать о них даже спустя многие годы. Подтверждением этого может быть тот факт, что сегодня вышло полноценное обновление безопасности на старый флагман HUAWEI Mate 8. Обновление вышло на старой прошивке EMUI 8.0.0.850 (C00) и занимает чуть больше 200 Мб. Также аппарат работает на базе Android Oreo и уже никогда не получит ничего новее.
Напомним, сердцем смартфона стал производительный процессор Kirin 950, он также получил 6 дюймовый дисплей с разрешением 1080р, от 3 Гб ОЗУ и от 32 Гб накопитель. Аппарат довольствовался 16 Мп основной камерой и 8 Мп фронталкой. Уже тогда у него был аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой и популярный беспроводной интерфейс NFC.
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Приятно осознавать, что HUAWEI не забывает о владельцах старых флагманов. Это не означает, что бюджетные телефоны могут рассчитывать на подобную честь. В любом случае именно такое поведение способно приблизить время, когда аппараты на Android будут получать такой же длительный период поддержки, как их соперники со стороны Apple.
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