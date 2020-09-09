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Стали известны цены и технические характеристики недорогой геймерской видеокарты GeForce RTX 3060 Super – в 3 раза дешевле RTX 2080 Ti при равной производительности и 8 Гб памяти

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В настоящий момент видеокарту GeForce RTX 2080 Ti можно купить не дешевле чем 1 500 долларов на российском рынке. На смену ей уже идут менее дорогая RTX 3080, но и она не будет действительно щедрым предложением. Последние новости от европейских ритейлеров говорят о том, что новинка окажется гораздо дороже заявленных для неё 700 долларов. На самом деле она всё равно окажется дешевле, да и быстрее RTX 2080 Ti, но как сообщают инсайдеры, уже на подходе действительно народная GeForce RTX 3060 SUPER, которая будет демонстрировать приблизительно одинаковую производительность с текущим флагманом.

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Ключевым различием между картами станет цена. Рекомендованная стоимость RTX 3070 зафиксирована на уровне 500 долларов. Инсайдеры полагают, что RTX 3060 получит ценник в 300 условных единиц, а более мощная RTX 3060 SUPER закрепится на отметке 400 долларов. Это значит, что её рекомендованная сумма будет в 3 раза меньше, чем у RTX 2080 Ti при равной производительности.

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Эксперты полагают, что вместо чипа GA106, который ляжет в основу RTX 3060, усиленная версия с приставкой «SUPER» будет основана на урезанном чипе GA104, который используется для старшей версии – RTX 3070. Также сообщается, что она получит 8 Гб видеопамяти стандарта GDDR6 и 4 864 ядра CUDA, что даже больше, чем у RTX 2080 Ti с её 4 352 ядрами CUDA. 

Есть мнение, что NVIDIA не будет спешить с выпуском такой видеокарты, поскольку она явно канибализирует множество моделей текущего поколения. Это вредит рынку и мешает зарабатывать деньги. Скорее всего, её придерживают в качестве ответа Big Navi, но информация исходит из непроверенных слухов, а значит такая модель вполне может появиться в конце 2020 года или в начале 2021. 

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Haustmyrkr
19:41
Лол, найс будапешт.
Стали известны цены и технические характеристики недорогой геймерской видеокарты GeForce RTX 3060 Super – в 3 раза дешевле RTX 2080 Ti при равной производительности и 8 Гб памяти
Haustmyrkr
19:41
Ты зашёл и даже прокомментировал - профит. Свободен, хех.
Стали известны цены и технические характеристики недорогой геймерской видеокарты GeForce RTX 3060 Super – в 3 раза дешевле RTX 2080 Ti при равной производительности и 8 Гб памяти
Elias Moses
19:40
ЧТо ни карта 30 серии равна больше 2080ти, не верю что без РТ 2080ти уступит 3070 ни тем более 3060супер если взять усредненый ФПС в множестве игр.
Стали известны цены и технические характеристики недорогой геймерской видеокарты GeForce RTX 3060 Super – в 3 раза дешевле RTX 2080 Ti при равной производительности и 8 Гб памяти
ACDCOVER
19:40
На слайдах Хуанга новые кечи 30xx чут ли не на 150% лучше прошлых кеч 20хх, а на деле все намного печальнее. Хорошо если разница будет в 30%
NVIDIA GeForce RTX 3080 продемонстрировала своё превосходство над GeForce RTX 2080 Ti и RTX 2080 SUPER в ряде игр и бенчмарков — тестирование TecLab
Exiton
19:39
"It is worth noting that this channel has already been caught using fake review samples..."
Масштабный обзор и тест GeForce RTX 3080 появился в сети — до 60% быстрее RTX 2080 Super
Panzerkampfwagen
19:39
Получается 3080 ни туда ни сюда)))) 10 мало - 20 много через три года её чип превратится в тормоз))))
Microsoft раскрыла все характеристики игровых консолей Xbox Series X и Xbox Series S – 8-ядерный чип Zen 2, графика AMD RDNA 2 и аппаратная трассировка лучей
Slow Mo
19:38
Продать отдел Radeon если и в этот раз облажаются ,а сотрудников уволить
Новые AMD Radeon RX 6000 могут стать аналогом Ryzen в графике - не торопитесь обновляться на Nvidia RTX 3000
Катерина Стец
19:37
Ко времени появления на полках 3080 будет равна 2080ти :)
NVIDIA GeForce RTX 3080 продемонстрировала своё превосходство над GeForce RTX 2080 Ti и RTX 2080 SUPER в ряде игр и бенчмарков — тестирование TecLab
Drake@
19:37
В Xbox Series X память разделена на быстрые 10Гб и медленные 6Гб. Из них быстрые 10Гб под видео, медленные 6 поделены на 2Гб под ОС и 4 под игру. Поэтому нет, для 4К будет достаточно 10Гб на весь жизн...
Microsoft раскрыла все характеристики игровых консолей Xbox Series X и Xbox Series S – 8-ядерный чип Zen 2, графика AMD RDNA 2 и аппаратная трассировка лучей
Inttz
19:37
И ты только сейчас это сообщил??
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