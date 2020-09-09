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В настоящий момент видеокарту GeForce RTX 2080 Ti можно купить не дешевле чем 1 500 долларов на российском рынке. На смену ей уже идут менее дорогая RTX 3080, но и она не будет действительно щедрым предложением. Последние новости от европейских ритейлеров говорят о том, что новинка окажется гораздо дороже заявленных для неё 700 долларов. На самом деле она всё равно окажется дешевле, да и быстрее RTX 2080 Ti, но как сообщают инсайдеры, уже на подходе действительно народная GeForce RTX 3060 SUPER, которая будет демонстрировать приблизительно одинаковую производительность с текущим флагманом.

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Ключевым различием между картами станет цена. Рекомендованная стоимость RTX 3070 зафиксирована на уровне 500 долларов. Инсайдеры полагают, что RTX 3060 получит ценник в 300 условных единиц, а более мощная RTX 3060 SUPER закрепится на отметке 400 долларов. Это значит, что её рекомендованная сумма будет в 3 раза меньше, чем у RTX 2080 Ti при равной производительности.

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Эксперты полагают, что вместо чипа GA106, который ляжет в основу RTX 3060, усиленная версия с приставкой «SUPER» будет основана на урезанном чипе GA104, который используется для старшей версии – RTX 3070. Также сообщается, что она получит 8 Гб видеопамяти стандарта GDDR6 и 4 864 ядра CUDA, что даже больше, чем у RTX 2080 Ti с её 4 352 ядрами CUDA.

Есть мнение, что NVIDIA не будет спешить с выпуском такой видеокарты, поскольку она явно канибализирует множество моделей текущего поколения. Это вредит рынку и мешает зарабатывать деньги. Скорее всего, её придерживают в качестве ответа Big Navi, но информация исходит из непроверенных слухов, а значит такая модель вполне может появиться в конце 2020 года или в начале 2021.