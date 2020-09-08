Стартовал предзаказ PlayStation 5 – доступна версия Gold Edition стоимостью 10 800 долларов
Сегодня стали известны цены на новые игровые приставки Microsoft, а также подтверждены именно две модели. Это: Xbox Series S и Xbox Series X. Первая будет представителем бюджетной линейки с ценой 299 долларов, а вторая станет полноценной консолью, получив стандартную стоимость 499 долларов. Софтверный гигант сделал очень щедрое предложение. Любопытно, чем ответит японская Sony?
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Пока геймеры ждут хороших новостей, есть целый класс потребителей, непривыкших себе ни в чём отказывать. Именно для них сегодня стартовал предзаказ новенькой PlayStation 5. Совершить преждевременный рывок в сторону зажиточных любителей роскоши решила компания Truly Exquisite. Ясно, что точных цен у ребят нет, но, судя по всему, они их мало волнуют, ведь стартовая цена такой консоли заявлена на уровне 10 400 долларов.
Каждая приставка изготовлена с применением 24-каратного обычного золота и 18-каратного розового золота с платиной. Максимальная цена будет зафиксирована на уровне 10 800 долларов. Представители компании сообщили, что готовы приступить изготовлению невероятных игровых приставок для своих драгоценных покупателей. Всего будет произведено 500 единиц – по 250 каждого вида. В комплект с золотой консолью положат 2 золотых джойстика и одну гарнитуру 3D Pulse, которая полностью соответствует своей цене.
Представитель компании Truly Exquisite утверждает, что, как обычно, желающих будет больше, чем готовой продукции. Это значит, что нужно поторопиться, ведь пока вы будете решать, купить или нет золотую PlayStation 5 – это сделает ваш знакомый или сосед по лестничной клетке.
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