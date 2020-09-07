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PlayStation 5 получит полную обратную совместимость с PS1 – PS4, но за это придётся заплатить – улучшенная графика, HDR и ИИ по разумной цене

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Последние слухи о приставке PlayStation 5 неутешительны. Инсайдеры утверждают, что обратная совместимость будет доступна только для консоли PlayStation 4. Мало того, многие игры получат эту функцию не сразу, а в течение нескольких лет. Эта информация звучит удручающе, ведь многие геймеры любят возвращаться в полюбившиеся им проекты снова и снова. Похоже, что многим снова придётся достать из подвала свою старушку PlayStation 3, ведь некоторые легендарные эксклюзивы доступны только там. 

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Отличные новости принёс анонимный инсайдер. По его словам, обратная совместимость – это не миф, а вполне реальная технология, правда за неё придётся заплатить. Сообщается, что Sony предложит геймерам возможность получить доступ к играм на PlayStation 1-4 при помощи собственного сервиса PS Now, который будет основан на облачных технологиях Lime-light и Amazon EC2. 

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Мало того, за масштабирование графики будет отвечать ИИ, способный значительно улучшить некоторые старые проекты. На самом деле качественную картинку никто не обещает. Проект пилотный, но в будущем японская компания будет брать деньги и за эту услугу. Предварительная цена доступа к обратной совместимости составит 14.99 долларов в месяц. 

Инсайдер сообщает, что все игры с приставки PlayStation 4 будет работать в полноценном 1080р с сохранением всех преимуществ данной платформы. Для первых двух поколений предусмотрена трилинейная фильтрация текстур, а PlayStation 3 получит HDR и 10-битный формат. Сообщается, что данная информация будет обнародована на следующем мероприятии Sony. 

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