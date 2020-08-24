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Уже скоро в продажу поступят консоли нового поколения. Узнать последние слухи о PlayStation 5 можно по этой ссылке. Как известно, актуальной на данный момент является PlayStation 4. Что до предыдущего поколения, то приставка давно не получала новых игр, оказавшись за бортом игростроя. Это не мешает миллионам фанатов держать в шкафу старушку PlayStation 3, поигрывая в наиболее популярные тайтлы, продолжение для многих из них так и не вышло. Как правило, это эксклюзивы, которые невозможно встретить ни на одной другой игровой платформе.

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Наиболее простой способ поиграть в эти игры – это скачать эмулятор RPCS3, обладающий обширной коллекцией игр всех жанров и направлений. Разработчики постоянно совершенствуют ПО, добавляя поддержку новых проектов, а также улучшая совместимость с уже существующими. 23 числа вышло большое обновление, которое принесло не только ряд косметических правок, но и позволило открыть дверь эксклюзивам на компьютеры фанатов.

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Среди последних новинок появились такие эксклюзивы: Demon's Souls, Skate 3 и Dante's Inferno. Вчера полностью стабильной стала легендарная Heavenly Sword. Она вышла в далёком 2007 году и представляет собой жанр слешер, когда главный герой для достижения к своей цели должен пробиться через легионы вооружённых до зубов врагов. Посмотреть, как игра работает на ПК при помощи эмулятора RPCS3 можно ниже на видео.



Что любопытно, возможности компьютеров позволили прикрутить к ней разрешение 4К и запускать на 60 кадрах в секунду. Разработчики эмулятора заявляют, что для этого вам придётся обзавестись мощным процессором Ryzen 7 3700Х и производительной видеокартой. Однако для 1080р сойдёт железо попроще. Игра функционирует стабильно, без вылетов.