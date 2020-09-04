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В настоящее время лидером на рынке видеокарт является NVIDIA. Мало того, что зелёные в последние годы вообще не имели конкурентов в наиболее производительном секторе, так теперь ещё и вышла новая серия графических процессоров, которая грозит лишить AMD последних надежд на какую-либо значимую долю продаж в текущем и последующих годах. О некогда грозном «убийце» NVIDIA – Big Navi уже никто и не вспоминает, а значит самое время предаться ностальгии.

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Сегодня у нас очень любопытный подопытный. Видеокарта Radeon HD 7950 была лишь немногим слабее легендарной Radeon HD 7970, но стоила на 100 долларов дешевле, что делало её идеальной покупкой для привыкших считать деньги геймеров. Долгие годы она оставалась актуальна, вот только с тех пор прошло почти 8 лет. На что способна такая карта сегодня? Именно этим вопросом заинтересовались ребята с сайта GECID, которые прогнали старушку через популярные сетевые шутеры и новые актуальные игры. Давайте сразу взглянем на диаграммы и перейдём к выводам.

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Что же, если вы играете в один или несколько сетевых шутеров, например, World of Tanks или в Fortnite, то даже спустя 8 лет думать о смене видеокарты не нужно. Старушка Radeon HD 7970 с лёгкостью обеспечит вам уверенные 60 кадров в секунду, с лёгкими просадками, которые чаще всего не будут заметны глазу танкиста, выцеливающего крошечную башенку на другом краю карты.

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Сейчас бы самое время заявить, что в актуальных играх карта жутко тормозит. Увы, мы разочаруем тех, кто хотел раньше времени её хоронить. В большинстве проектов она всё также бодро обеспечит вам консольные 30 fps, что совсем немало для таких игр как Assassin’s Creed: Odyssey, Shadow of the Tomb Raider и многих других. Ясно, что будущего у Radeon HD 7970 нет. Но много ли видеокарт вы знаете, которые даже спустя 8 лет способны показать столь внушительные результаты?



