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Согласно первоначальным планам, сейчас уже должна была стартовать третья волна рассылки прошивки MIUI 12 на смартфоны Xiaomi. Если внимательно изучить список аппаратов второй волны, то окажется, что только несколько из них получили российскую версию, и лишь половина глобальную. Китайский производитель явно не уложился в собственный график. Сегодня ситуация немного прояснилась, что позволяет узнать более точные сроки рассылки прошивки.

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Ранее среди наиболее ожидаемых кандидатов на получение обновления значились следующие самые популярные телефоны 2020 года: Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9s. Все они должны были получить стабильную MIUI 12 ещё в начале августа, а к середине последнего месяца лета глобальную и региональные версии. Спустя несколько дней после наступления осени на одном из официальных форумов генеральный директор Xiaomi Indonesia и Poco – Алвис Це заявил, что сейчас идёт ускоренная подготовка к выпуску прошивки на все эти аппараты.

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Первым обновление получит Redmi Note 9 Pro. Китайская бета-версия для него появится уже скоро. К середине сентября он обзаведётся стабильной китайской прошивкой, а к концу месяца будет доступна российская MIUI 12. Примерно такая же ситуация и с Redmi Note 9s, поскольку оба смартфона работают на базе одного и того же процессора Snapdragon 720G. Скорее всего задержка выпуска обновления на младшую версию не превысит недели.

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А вот относительно Redmi Note 8 и Redmi Note 8T всё плохо. Прямо сейчас никто из разработчиков не занимается написанием бета-версии для этих телефонов. Инсайдеры полагают, что, как только появится стабильная MIUI 12, часть команды Redmi Note 9 Pro переведут на восьмые версии серии Redmi Note. Это значит, что только к концу сентября появится китайская стабилка, а региональные, в том числе и российские массовые рассылки начнутся в середине октября.