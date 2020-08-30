Российская стабильная прошивка MIUI 12 вышла на 11 смартфонов Xiaomi 2018-2020-го года
В последнее время Xiaomi демонтирует невероятные успехи продаж своих смартфонов на территории России. Неплохо продаются как дорогие аппараты, так и бюджетные модели. Весной 2020 года китайский производитель начал рассылку новой прошивки MIUI 12 на телефоны первой волны. На тот момент в списке числилось всего три устройства. Только в июле они обновились на территории РФ. Вторая волна окончится 31 августа. К сожалению, производитель не успел выполнить своих обещаний, оставив в подвешенном состоянии как минимум 15 смартфонов. Давайте взглянем, какие из них уже получили обновление на отечественном рынке.
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В первую очередь обновились: Mi 9T, Mi 9T Pro и Mi 9. Xiaomi никак не поясняла свой выбор. В любом случае миллионы пользователей Mi 9T были счастливы, ведь данный аппарат оказался чрезвычайно востребован. Mi 9T Pro покупался не так активно, ведь производитель изначально поставил на него крайне высокую цену. Mi 9 – это один из самых популярных флагманов 2019 года, и несколько месяцев продавался с большим дисконтом.
Выбор смартфонов 2 волны также мало понятен. Здесь и Mi 9 SE, который никогда не был хитом, и Mi 9 Lite, получивший высокую цену и посредственную начинку. Mi MIX 2S был откровением для 2018 года. Вероятно, это его лебединая песня и больше обновлений не будет. Так Xiaomi решила поддержать своих преданных фанатов, покупавших данный аппарат за немалую сумму.
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Mi 10
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Mi 9T Pro
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Mi 10 Pro
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Redmi Note 9
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Mi 9
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Redmi Note 8 Pro
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Mi 9 Lite
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Poco F2 Pro
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Mi 9T
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Mi 9 SE
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Mi MIX 2S
Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9 прямо сейчас пользуются неимоверным успехом. Выбор их не случаен. Хотя немного странно, что версия Note 9 Pro осталась за бортом, так же как популярные смартфоны восьмой серии. Всего смартфонов 11. Ещё в июле месяце анонсировалось как минимум в 2 раза больше. В утешение российским пользователям уточним, что большая часть и них уже получала прошивку в Китае. Это значит, что к концу сентября обновление придёт и в Россию.
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