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Быстрые твердотельные накопители шагают по миру семимильными шагами. Всё больше обычных пользователей при покупке нового компьютера делает выбор в пользу скоростного M.2 NVME. Владельцы систем на базе устаревшего SATA вынуждены довольствоваться гораздо меньшими скоростями. Есть также и те, кто до сих пор игры хранит на обычных жёстких дисках. Ясно, что выбор каждого из типов накопителей оправдан его ценой и потребностями того или иного геймера.

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Кто-то готов тратиться, другие – искоса посматривают на M.2. Сегодня мы дадим пищу для размышлений всем, кто имеет своё мнение на тему выбора оптимального накопителя для игр. Как обычно, отстаивать позицию можно и нужно в комментариях. Мы же, со своей стороны, только предоставляем вам возможность изучить тестирование, проведённое ребятами с Ютуб-канала Benchmark, которые всегда делают исключительно качественные и достоверные материалы. В качестве рабочей системы использовалась следующая сборка: Core i9-9900K, RTX 2070 Super, 32 Гб ОЗУ 3600 МГц. Давайте взглянем на таблицу ниже.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!! Игра, запуск локации в сек. NVMe Samsung 970 EVO M.2 1 Тб реклама SATA Samsung 860 EVO SSD 1 ТБ HDD WD Blue 1 Тб 7200 реклама Star Wars Jedi: Fallen Order 17.13 реклама 17.66 27.89 Tomb Raider 7.86 13.73 32.63 Microsoft Flight Simulator 21.60 24.86 35.56 Battlefield V 15.17 16.00 23.20 Assassin's Creed Odyssey 19.60 28.63 40.23





Как видите, сказки о том, что быстрый M.2 NVME не даёт игровому компьютеру никакого профита, оказались ложными. Прирост скорости запуска локаций есть. Он не такой огромный, как нам бы хотелось, но отрицать его влияния в некоторых играх нельзя. Ясно, что брать сверхдорогой накопитель, пытаясь сэкономить несколько секунд, глупо. Это скорее задел на будущее, которое для многих уже наступило. В конце концов многие игры перегружены локациями, бесшовными подгрузками мира и многим, что позволит раскрыть возможности M.2 NVME на полную.

Обычный SATA до сих пор живее всех живых. Для экономного геймера он окажется незаменимым помощником. Локации будут грузиться быстрее, сами игры начнут устанавливаться не полтора часа, а 20 минут. Одним словом: преимуществ масса. Что до старых добрых жёстких дисков, то их время безвозвратно ушло. Они ещё могут вам послужить в качестве хранилища фотографий, но покупать их сегодня с расчётом на будущее, глупо.



