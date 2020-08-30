Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Некоторое время совершенно неожиданно Intel представила новый процессор Core i9-10850K. Он имеет сниженную тактовую частоту всего на 100 МГц по сравнению с флагманом Core i9-10900K, но стоит 453 доллара против 488 долларов за старшую модель. Есть ещё Core i7-10700K, с рекомендованными 374 долларами. Ясно, что купить ни первый, ни второй, ни третий по таким ценам невозможно. В наших краях у самых щедрых продавцов 10-ядерная модель Core i9-10900K доступна для покупки за 600 долларов. Сомнительно, чтобы появление удешевлённой модели в рознице привело к падению цены на старшую. В любом случае сегодня нас волнует только производительность.

реклама

Ребята с сайта Тomshardware сделали большое сравнение. Главным героем стал новый Core i9-10850K. Эксперты попытались выяснить, насколько он отстаёт от полноценного 10-ядерника в играх и рабочих задачах. Мы с вами не будем углубляться в синтетику. Если у вас есть желание покопаться в тестах рендеринга и софте, изучите результаты в оригинальном материале. Мы лишь хотим обратить ваше внимание на разницу между камнями, а вернее говоря, на её отсутствие. Также мы изучим результаты 8-ядерного Core i7-10700K и сделаем выводы о целесообразности покупки того или иного камня.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Если изучить диаграмму поверхностно, то кажется, что разница между чипами полностью отсутствует, но здесь важно внимание к деталям. Так, если тактовая частота Core i9-10900K в ручном режиме зафиксирована на 5.1 ГГц (как и у 8-ядерной модели), то его прирост производительности равен 8 fps. В то же время при работе без фиксации тактовой частоты оба чипа идут вровень. Эксперты уверены, что активация ручного разгона на Core i9-10850K полностью нивелирует отставание.

реклама

реклама

реклама

Показательными являются результаты Core i7-10700K. Они ещё раз доказывают, что при правильном подходе данный процессор не уступает своей старшей версии в играх. При этом его цена на российском рынке ниже на 15 000 рублей, что делает его гораздо более выгодной покупкой.