Выясняем целесообразность покупки 10-ядерного Core i9-10900K – стоит ли переплата в 15 тысяч рублей +1 fps – Core i9-10900K VS Core i9-10850K VS против Core i7-10700K от экспертов Тomshardware
Некоторое время совершенно неожиданно Intel представила новый процессор Core i9-10850K. Он имеет сниженную тактовую частоту всего на 100 МГц по сравнению с флагманом Core i9-10900K, но стоит 453 доллара против 488 долларов за старшую модель. Есть ещё Core i7-10700K, с рекомендованными 374 долларами. Ясно, что купить ни первый, ни второй, ни третий по таким ценам невозможно. В наших краях у самых щедрых продавцов 10-ядерная модель Core i9-10900K доступна для покупки за 600 долларов. Сомнительно, чтобы появление удешевлённой модели в рознице привело к падению цены на старшую. В любом случае сегодня нас волнует только производительность.
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Ребята с сайта Тomshardware сделали большое сравнение. Главным героем стал новый Core i9-10850K. Эксперты попытались выяснить, насколько он отстаёт от полноценного 10-ядерника в играх и рабочих задачах. Мы с вами не будем углубляться в синтетику. Если у вас есть желание покопаться в тестах рендеринга и софте, изучите результаты в оригинальном материале. Мы лишь хотим обратить ваше внимание на разницу между камнями, а вернее говоря, на её отсутствие. Также мы изучим результаты 8-ядерного Core i7-10700K и сделаем выводы о целесообразности покупки того или иного камня.
Если изучить диаграмму поверхностно, то кажется, что разница между чипами полностью отсутствует, но здесь важно внимание к деталям. Так, если тактовая частота Core i9-10900K в ручном режиме зафиксирована на 5.1 ГГц (как и у 8-ядерной модели), то его прирост производительности равен 8 fps. В то же время при работе без фиксации тактовой частоты оба чипа идут вровень. Эксперты уверены, что активация ручного разгона на Core i9-10850K полностью нивелирует отставание.
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Показательными являются результаты Core i7-10700K. Они ещё раз доказывают, что при правильном подходе данный процессор не уступает своей старшей версии в играх. При этом его цена на российском рынке ниже на 15 000 рублей, что делает его гораздо более выгодной покупкой.
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