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Неумолимо надвигающийся дебют потребительских видеоадаптеров NVIDIA, основанных на архитектуре Ampere, спровоцировал эффект снежной лавины, благодаря чему разного рода «утечки» и слухи становятся достоянием широкой общественности с небывалой скоростью и частотой: на сей раз нарушителем спокойствия становится известный по ряду точных прогнозов инсайдер под ником kopite7kimi, делящийся обновлёнными данными, иллюстрирующими уровень производительности топовых моделей в популярном тестовом пакете 3DMark Time Spy Extreme.

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Рендер предполагаемой GeForce RTX 3080. Источник изображения: Reddit, creper9000

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Согласно информации источника, флагманская игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 в исполнении Founders Edition способна набрать около 10000 баллов, а её младшая «соплеменница» в лице GeForce RTX 3080 Founders Edition демонстрирует результат в ~8500 очков.

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Источник изображения: Twitter, kopite7kimi

Если сравнить достижения предстоящих новинок с результатами флагманской модели текущего поколения в лице GeForce RTX 2080 Ti, то превосходство новых продуктов составляет в среднем 57 и 34 % соответственно. Противостояние между видеоадаптерами поколения Ampere и GeForce RTX 2080 выливается в ещё больший разрыв: новинки опережают модель с архитектурой Turing примерно на 104 и 73 %.

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Стоит напомнить, что, судя по имеющейся информации, в основу топовой геймерской видеокарты GeForce RTX 3090 ляжет графический процессор GA102-300, имеющий в своём распоряжении 5248 ядер CUDA, а «сердцем» модели GeForce RTX 3080 станет GPU GA102-200, располагающий 4352 потоковыми процессорами. Видеокартам приписывается наличие 24 и 10 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X соответственно, что подтверждают недавние новости.

Впрочем, для полной уверенности стоит дождаться загадочного мероприятия NVIDIA, запланированного на 1 сентября, на котором, вероятнее всего, дебютируют графические адаптеры серии GeForce RTX 30.