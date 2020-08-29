Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время в Танчиках проходит много интересных акций и раздач. Подобная щедрость связана с празднованием 10-летния игры. Кто-то, как всегда, остался недоволен, ведь ему не дали танк 10 уровня и премиум на следующие 10 лет. Другие спокойно приняли подарки, понимая, что повлиять на подобные сценарии развития событий невозможно. Последнее, что танкистам дарили создатели World of Tanks – была большая раздача премиальных танков, которые за последние годы выдавались по поводу и без. Сегодня началось любопытное событие, которое не только заинтересует постоянных танководов, но и вернёт в игру отошедших от дел матёрых бойцов.

реклама

Хорошие премиальные танки дарят редко. Чаще всего это какая-то низкоуровневая неиграбельная ерунда, которая даже против одноклассников выглядит так себе. Сегодня 28 августа стартовало событие: «Охота на лис», в рамках которого можно получить уникальный премиальный танк восьмого уровня. Подарком самых терпеливых и настойчивых геймеров станет польский CS-52 LIS. Больше узнать об этом танке можно на его официальной странице.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Событие крайне сложное. Выполнить его смогут только очень прокаченные танкисты, для которых выбить боеуклад у вражеского танка через всю карту также легко, как выпить кружечку чаю. Событие рассчитано на 10 дней. Если вам удастся выполнить только часть (10 и более процентов), то по окончании «Охоты на лис» у вас появится возможность купить этот танк со скидкой.

реклама

На самом деле это далеко не все подарки, которые вы можете получить за выполнение той или иной миссии. Больше информации на странице события. Некоторые танкисты уже назвали последние задачи невыполнимыми. Скорее всего, так и есть. Маркетологи World of Tanks сделали всё, чтобы вам пришлось хоть немного, но заплатить. Участвовать или нет, ваш выбор.



