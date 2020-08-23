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Празднование десятилетия World of Tanks подходит к своему завершающему этапу. Казалось бы, все танки подарены, свободный опыт начислен, а серебро вместе с золотом иссякло. Так могло бы быть, если бы это была какая-то зарубежная компания, которая только и думает о том, как выманить у геймера лишний доллар, сделав его игровой опыт невыносимым. Ребята из Wargaming мыслят иначе. Именно поэтому для всех старых и новых игроков приготовлены ещё более крутые подарки, чем когда-либо. Но, обо всём по порядку.

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Итак, сегодня и до 12 октября любой танкист может получить 7 премиальных танков. Именно так. 7 полноценных голдовых машин, которые приносят больше серебра, опыта и игра на которых гораздо проще и комфортнее, чем на одноклассниках из обычных веток. Что важно, для получения столь щедрых призов вам не нужно выполнять никаких сложных миссий. Просто зайти в игру. Танки вместе со свободными слотами и 100% прокаченным экипажем сами добавятся в ангар. Давайте посмотрим на некоторые подарочные машины. 6 из них вы уже могли получить ранее, на празднование четырёх, пяти ... и девяти лет включительно. Одна машина новая.

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Главным призом по праву считается новый премиальный танк 5 уровня Valiant. Что любопытно, если вы успеете до 24 августа выполнить несколько игровых задач, то получите ещё один золотой танк 6-го уровня – А46. Поторопитесь. Но и это не всё. Некоторые из вас сидят и грустно смотрят в экран, понимая, что многие танки они уже получали, а значит для них подарков будет значительно меньше.

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На самом деле всё иначе. Так, если вы уже получали в подарок 1 машину из шести, то вам подарят недостающие + Valiant, а также 100 тысяч серебра и свободный слот в ангаре. Чем больше вы получали танков, тем будет расти количество серебра и тем больше свободных слотов. Например, если вы танкист со стажем, то можете получить 600 тысяч серебра и 6 слотов в ангаре. Кстати, за каждый танк полагается подарочек в виде 250 юбилейных монет. Ссылка на сам ивент.