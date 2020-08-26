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Xiaomi раскрыла информацию о сроках обновления смартфонов Redmi Note 7, Redmi Note 8 и Redmi Note 8T до MIUI 12 на Android 10

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Наши читатели уже знают, что популярный смартфон Redmi Note 7 уже получил китайскую версию MIUI 12 и активно готовится к рассылке по всему миру. Первыми, как всегда, индусы, а там очередь дойдёт и до нас. Скорее всего это будет начало сентября, но выход российской версии может затянуться до середины лета. Надеяться на лучшее можно, вот только ситуация этому не благоприятствует. Давайте разбираться в чём же дело.

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Ещё недавно среди самых популярных телефонов в российской рознице значились две модели: Redmi Note 8 и Redmi Note 8T. Они были почти точными копиями своих предшественников седьмой серии, но принесли ряд преимуществ. Так, второй аппарат уже имел на борту NFC, а оба они энергоэффективный процессор и на одну камеру больше. Всё это детали. Суть в том, что представители восьмой серии должны были получить обновление до MIUI 12 и Android 10 ещё в начале августа, как это случилось с версией Redmi Note 8 Pro.

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Как вы могли убедиться выше, даже старенький Redmi Note 7 начал получать стабильную прошивку. Совсем недавно первая бета-версия MIUI 12 стала доступна на Note 8. Китайские пользователи уже приступили к её тестированию. Сегодня неожиданно появилось обновление безопасности на Note 8T. К сожалению, оно вышло на устаревшей MIUI 11. Инсайдеры сообщают, что тесты затянулись. 

Причин не называют, но утверждают, что ждать выхода прошивки раньше середины сентября не стоит. Мало того, речь идёт о китайской версии. А вот глобалка и уж тем более российская версия, будет доступна не раньше октября. Redmi Note 7 и Note 7S получат обновление MIUI 12 на Android 10 уже в середине сентября. 

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