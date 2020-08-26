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Два бюджетных смартфона Xiaomi начали обновляться до MIUI 12 на Android 10

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Долгое время бренд Xiaomi ассоциировался исключительно с бюджетными смартфонами, не способными тягаться с такими монстрами рынка как Samsung, Apple и многими другими, выпускающими дорогие флагманские модели. Что и говорить, если даже практически не представленные в продаже телефоны Sony считались внушающими больше доверия, чем смартфоны китайской компании. В последние годы Xiaomi набрала веса. Произошло это не только в отдельно взятой стране, но и по всему миру. 

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Смартфоны китайской компании расходятся как горячие пирожки, а вот цены на них существенно подросли. Уже больше нет флагманов за 400 долларов или самых лучших камер на рынке в аппаратах за 150 долларов. Вполне возможно, что помочь Xiaomi набрать вес смог представитель серии Redmi Note, завоевавший бешеную популярность среди пользователей. 

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Redmi Note 7 (а также его китайская версия  Note 7S) не имел мощного процессора, у него не было каких-то изюминок и необычных деталей. С виду телефон казался таким же безликим, как и сотни его конкурентов. Вот только это было до тех пор, пока вы не переворачивали его тыльной стороной, на которой гордо красовалась 48 Мп камера. Кто придумал установить столь мощную камеру в бюджетный смартфон, неясно, но после этого подобная практика стала трендом. 

Благодаря огромным продажам, смартфоном Redmi Note 7 до сих пор используют миллионы людей по всему миру. Именно поэтому так важно знать, когда же он получит новую прошивку MIUI 12 на ОС Android 10. Странно, но телефон до сих пор томится на устаревшей операционке. Что же, у нас есть отличные новости. Пару дней назад пользователи в Китае начали получать на данный телефон новенькую MIUI 12 на Android 10. Следом за ними уже на следующей неделе должны последовать и жители Индии. Глобальная версия выйдет в течение двух недель. Это будет начало сентября. Одновременно с этим должна начаться рассылка и российской версии, хотя многие начнут получать глобалку. 

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