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GTA Online изобилует огромным количеством разнообразного контента. Ежедневно миллионы геймеров вторгаются на бескрайние сервера Rockstar в поисках новых ощущений, друзей или просто потому, что им захотелось что-то взорвать. Время от времени игрокам подбрасывают секретные миссии, которые сложно пройти, но ещё сложнее обнаружить. Благо народу много, а значит кто-то что-то делает правильно и в итоге ниточка распутывается.

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Особенно большой ажиотаж вызывают секретные миссии с инопланетянами. В предыдущий раз, чтобы начать задание, нужно было выполнить 600 миссий по торговле оружием в строго оговорённое время. Как только стало известно о появлении нового контента, миллионы геймеров бросились выполнять монотонные задания, с целью увидеть что-то необычное. Вот только некоторые ребята не любят ждать так долго. Группа Game File Gurus занимается поиском секретных миссий в обновлениях игры задолго до того, как они появятся на официальных серверах.

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В самом начале августа появилось большое обновление Summer Special. Казалось, оно было и без того масштабным, но ребята из Game File Gurus уже добрались до секретного обновления. Если вас интересуют подробности, то смотрите видео ниже. Проблема в том, что при разблокировке обновления остались неизвестными условия его активации на официальных серверах. Это значит, что доступность его для всех геймеров пока под вопросом. Возможно, больше информации появится в самое ближайшее время. Но точных сведений на этот счёт пока нет.



Известно, что вам будет нужно прорваться на военную базу Форт-Занкудо, где придётся собирать детали для космического корабля. Вас ждут теории заговора и невероятные открытия. Ну, по крайней мере, так пишут Game File Gurus. Всё может быть куда проще, или сложнее, в зависимости от вашей точки зрения.