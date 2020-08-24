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Если у вас есть процессор Ryzen третьего поколения, и вы не знаете кто такой 1usmus, то мы советуем вам срочно переходить на Intel. Скромный парень по имени Юра сделал для компании AMD больше, чем все маркетологи, поскольку ему удалось добиться реальных результатов, а они до сих пор не смогли убедить фанатов синих, что красные камни обладают лучшим соотношением между ценой и производительностью. Всё это лирика. Многие пользователи отмечают, что DRAM Calculator for Ryzen довольно сложен, хотя на самом деле им просто не хватило терпения и базовых знаний для его освоения.

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Судя по всему, 1usmus решил, что даже домохозяйки нуждаются в разгоне компьютера, ведь именно для них создан ClockTuner для Ryzen. На самом деле воспользоваться программой может любой, но главной её фишкой остаётся автоматическая настройка параметров. Теперь нужно лишь скачать ПО и наслаждаться тем, как оно оптимизирует ваш процессор. Утилита получила встроенный бенчмарк Prime95 и способна оценить каждое ядро в отдельности, выбрав для него правильные предустановки.

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Но и это далеко не всё. ClockTuner имеет интегрированный пакет Cinebench R20, не только оценивающий производительность CPU, но и позволяющий лучше подобрать напряжение, сделав систему энергоэффективной. Ещё одной любопытной деталью новой ПО стала не только его доступность, но и универсальность. Так, если производитель вашей материнской платы выдал вам урезанный BIOS, в котором нет вообще никаких предустановок. Не беда, ClockTuner имеет низкоуровневый доступ к чипу, что позволит получить оптимальные настройки даже на бюджетных компьютерах.



