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Несколько дней назад мы предлагали нашим читателям ознакомиться с инсайдерской утечкой, рассказывающей о ценах на игровые приставки следующего поколения. Это PlayStation 5 и Xbox Series X. Кроме того, в объектив попали младшие версии с урезанными характеристиками. На тот момент нам удалось сделать вывод, что Microsoft может вырваться вперёд за счёт уменьшенной на 100 долларов стоимости консоли, на что несомненно обратят внимание миллионы покупателей.

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Сегодня у нас не только цены на игровую приставку PlayStation 5, но и на аксессуары к ней, кроме того инсайдер выложил полную таблицу со сроками запуска в Японии и во всём мире. Первое, что стоит заметить – игровые приставки получат ожидаемую стоимость. С одной стороны – это неплохо, ведь пользователи за последние годы привыкли тратить на цифровые развлечения всё больше денег. С другой – всё не так однозначно, ведь экономические возможности Microsoft гораздо больше, чем может себе позволить Sony, а значит японская корпорация может оказаться просто не готова к ценовой войне.

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Как указывали некоторые другие инсайдеры, запуск в Японии состоится 14 ноября, а спустя неделею – 20 ноября, во всём мире. Также представлены цены на аксессуары. На первый взгляд кажется, что они бесполезны и неинтересны. Вот только сами консольщики так не считают. Достаточно только купить игровую приставку, и уже через полгода начинает появляться желание купить какую-то дополнительную штуковину от разработчика.

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Что до содержимого коробки, то, согласно слухам, там окажется один джойстик DualSense и кабель питания USB Type-C к нему, один кабель питания 1.5 метра для консоли, и двухметровый высокоскоростной HDMI 2.1. Предполагается, что сделать предварительный заказ можно будет уже 9 или 10 сентября.