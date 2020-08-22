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В 2020 году линейка смартфонов Redmi Note выглядит гораздо внушительнее, чем обычно. Наиболее интересным представителем новой линейки можно смело назвать версию Redmi Note 9 Pro, оснащённую не только сверхбыстрым процессором, но и получившую отличную камеру, увеличенную батарею и множество косметических преимуществ. Главное же, что уже сейчас данный аппарат можно купить по очень низкой цене, которая значительно меньше той, что была заявлена производителем на старте продаж.

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В продаже есть две версии данного аппарата. Это – 6/64 Гб и 6/128 Гб. Во всём остальном смартфоны полностью идентичны, а вот цена между ними разнится. Если прибавить все бесплатные промокоды, то уже сегодня на Aliexpress младшую версию можно взять за 14 586 рублей, а вот старшая вам обойдётся от 16 тысяч рублей. Это довольно неплохо, поскольку скидка от первоначальной стоимости доходит до 10 тысяч рублей.

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Не отстают и российские ритейлеры. Наиболее расторопные предлагают нам взять 6/64 за 16 тысяч, а 6/128 за 18 тысяч рублей, что на несколько тысяч дороже, чем на Aliexpress. Здесь каждый решает для себя сам, стоит ли ему экономить или лучше переплатить и взять с гарантией в РФ. Давайте коротко пройдёмся по ключевым характеристикам данного смартфона.

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Процессор: производительный Snapdragon 720G от Qualcomm, позволяющий забыть о сложностях запуска любых приложений на долгие годы.

производительный Snapdragon 720G от Qualcomm, позволяющий забыть о сложностях запуска любых приложений на долгие годы. Экран: IPS размером 6.67 дюймов с отличной цветопередачей и контрастностью.

IPS размером 6.67 дюймов с отличной цветопередачей и контрастностью. Камеры: 4 сенсора, представленные основным модулем на 64 МП, делающим неплохие снимки ночью и отлично передающем все оттенки окружающего мира днём.

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Кроме того, телефон может похвастать ёмким аккумулятором на 5000 мАч с функцией быстрой зарядки; защитным стеклом Gorilla Glass 5 производства Corning; всеми необходимыми беспроводными интерфейсами, в том числе NFC и многим другим, что считается неотъемлемой частью современного девайса.