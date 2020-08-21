Официальный список из 57 смартфонов HUAWEI, которые получат прошивку EMUI 11 на операционной системе Android 11
Недавно наши читатели могли ознакомиться со списком телефонов Xiaomi, которые планируется обновить до самой новой версии прошивки MIUI 12 на ещё не вышедшей операционной системе Android 11. Перечень состоит из 56 аппаратов, которые представляют как верхний ценовой сегмент, так и бюджетный телефоны. Казалось, никто из производиеолей на рынке не обладает таким большим парком мобильных устройств. Как выяснилось, HUAWEI планирует обновить до EMUI 11 на ОС Android 11 не меньше чем 57 телефонов.
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Не удивляйтесь, хитрость заключается в том, что у китайской компании на рынке одновременно представлены два сильных бренда. В первую очередь – это HUAWEI, претендующий на EMUI 11, а также Honor, для которого создаётся собственная оболочка Magic UI 4.0. Первое время суббренд был представлен бюджетными смартфонами, а потом зажил собственной жизнью, пользуясь тем, что подавляющее большинство покупателей даже не представляет о его родстве с HUAWEI.
Итак, перед нами перечень устройств китайской компании, которые планируется обновить до самой последней версии Android 11 и оболочки EMUI 11. Инсайдеры утверждают, что он носит полуофициальный характер. Это значит, что список получен из официальных источников, но не был подтверждён самой HUAWEI. В любом случае даже если по какой-то причине мы увидим изменения, то только за счёт новых смартфонов 2020 года. Например, серии Mate 40.
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Кроме смартфонов в списке представлены и планшеты. Отметим, что HUAWEI более активно выпускает этот тип девайсов, стараясь как можно дольше поддерживать их на рынке. Планшеты китайской компании пользуются высоким спросом, именно поэтому среди наших читателей могут найтись владельцы подобных устройств. Ищите свой гаджет в списке.
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