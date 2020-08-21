Более 44 смартфонов Xiaomi уже получили последнюю версию MIUI 12 в России, Китае и во всём мире – полный список телефонов и даты выхода в РФ
Из последних наших материалов читатели могли узнать, что Xiaomi планирует обновить до последней версии MIUI 12 просто невероятное количество смартфонов. Инсайдеры утверждают, что таких аппаратов будет не менее 56. Что важно, большая часть из них уже имеет чётко прописанный план, согласно которому нам стоит ждать выхода прошивки в том или ином месяце. Например, это могут быть: конец августа, или начало сентября. Менее производительным устройствам придётся подождать до октября.
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Сегодня мы с вами изучим ещё один список, который оказался немного меньше предыдущего, но точно поднимет настроение нашим читателям. Так, уже точно известно о существовании прошивки MIUI 12 на 44 смартфона китайской компании. При этом абсолютно все они не являются закрытыми бета-версиями, поскольку активно рассылаются владельцам в различных регионах. По большей части – это Китай, но работа кипит. Около 20 телефонов имеют глобальную версию прошивки, а многие уже начали обновляться в Европе и в России.
Из последних событий можно назвать рассылку обновления на Mi 9 SE. MIUI 12 уже начали получать владельцы таких аппаратов в России, Европе и во всём мире. На очереди телефон Redmi Note 8 Pro. Он уже получил финальную версию в Китае и многих других регионах, но пока не добрался до российских владельцев. Немного странная ситуация с Redmi Note 9 Pro. Он уже должен был обновиться в Китае, но в последний момент рассылка была остановлена. Гораздо лучше дела идут у его младшей версии – Redmi Note 9, которая неспешно проходит обновление в России.
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Остальную информацию смотрите в таблице. Из сокращений: Released –выпущено; N/A – ожидается до конца года; Re-released – перевыпущено, идёт активная рассылка; Coming soon – ожидается в ближайший месяц.
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