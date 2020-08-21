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Xiaomi отказалась обновлять 5 флагманов 2018 года до Android 11 на MIUI 12 – полный список из 14 смартфонов, которые не получат новую операционную систему

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Иногда решения, которые принимает менеджмент Xiaomi, не только вызывает удивление, но и вообще не укладывается ни в какую логику. Так, компания явно спешит выпустить новую операционную систему Android 11 на как можно большее количество телефонов до конца этого года. Известно, что уже к концу текущего месяца на одну из стабильных бета-версий могут рассчитывать 12 смартфонов. Это вызывает воодушевление, так как в такие моменты кажется, что Xiaomi действительно пытается наладить контакт с покупателями её товаров. Увы, очень часто мы видим, что это не так.

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Сегодня в прессу просочился список смартфонов китайской компании, которые точно не получат Android 11. Что самое печальное, среди них 5 флагманов, которые оснащены сверхмощным процессором Snapdragon 845 от Qualcomm. Данный чип настолько крут, что даже современные середнячки за 500 долларов проигрывают ему вчистую по производительности. С чем связано подобное решение, неясно. Однако это в любом случае подорвёт доверие пользователей к компании, ведь поддержка флагманов – это в первую очередь дело престижа. 

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Xiaomi Mi Note 3

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Mi 8 Pro  

Xiaomi Mi Max 3

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Mi 8 Explorer Edition 

Xiaomi Mi A2

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Xiaomi Mi Mix 2S

Mi A2 Lite

Pocophone F1

Xiaomi Mi Play

Mi 8 SE, 

Redmi S2

Mi 8 Lite

Redmi Go


Выше приведён полный список. Как видите, большая часть аппаратов представляет собой популярные модели, которые отлично продавались, а значит мимо новой операционки пройдут миллионы людей. В данный момент трудно сказать, какие из этих телефонов получат MIUI 13. Скорее всего флагманы в последний раз прикоснутся к технологиям Xiaomi, одновременно получив обновление безопасности. А вот насчёт младших моделей уверенности нет. Особенно учитывая, что большинство из них не имеет даже европейской версии MIUI 12. 

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