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Иногда решения, которые принимает менеджмент Xiaomi, не только вызывает удивление, но и вообще не укладывается ни в какую логику. Так, компания явно спешит выпустить новую операционную систему Android 11 на как можно большее количество телефонов до конца этого года. Известно, что уже к концу текущего месяца на одну из стабильных бета-версий могут рассчитывать 12 смартфонов. Это вызывает воодушевление, так как в такие моменты кажется, что Xiaomi действительно пытается наладить контакт с покупателями её товаров. Увы, очень часто мы видим, что это не так.

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Сегодня в прессу просочился список смартфонов китайской компании, которые точно не получат Android 11. Что самое печальное, среди них 5 флагманов, которые оснащены сверхмощным процессором Snapdragon 845 от Qualcomm. Данный чип настолько крут, что даже современные середнячки за 500 долларов проигрывают ему вчистую по производительности. С чем связано подобное решение, неясно. Однако это в любом случае подорвёт доверие пользователей к компании, ведь поддержка флагманов – это в первую очередь дело престижа.

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Выше приведён полный список. Как видите, большая часть аппаратов представляет собой популярные модели, которые отлично продавались, а значит мимо новой операционки пройдут миллионы людей. В данный момент трудно сказать, какие из этих телефонов получат MIUI 13. Скорее всего флагманы в последний раз прикоснутся к технологиям Xiaomi, одновременно получив обновление безопасности. А вот насчёт младших моделей уверенности нет. Особенно учитывая, что большинство из них не имеет даже европейской версии MIUI 12.