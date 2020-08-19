Xiaomi выпустила серию сверхбюджетных компьютеров для геймеров – 6-ядерный Ryzen R5 2600, 8 Гб ОЗУ, Radeon RX 550 и быстрый накопитель за 260 долларов
Xiaomi известна тем, что производит практически любую электронику. На самом деле часто компания не имеет к этому никакого отношения, заключая партнёрские соглашения с заслуживающими доверия китайскими стартапами. Все подобные товары появляются на личной краудфандинговой площадке XiaomiYoupin. Нельзя сказать, что там всегда идеальные цены. Но, похоже, на этот раз Xiaomi решила побить все рекорды.
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Xiaomi занялась продажей системных блоков. Цены поражают воображение. Хотя, это очень мягко сказано, ведь таких цен нет нигде. Стоимость корпусов с начинкой так мала, что китайская компания вполне может поставить очередной рекорд скорости реализации товара. Но давайте перейдём к деталям. Есть три варианта: Share, Fun и Enjoy.
Share: построен на 6-ядерном процессоре AMD Ryzen R5 2600. Имеет 8 Гб памяти DDR4-3200 МГц, твердотельный накопитель на 180 Гб и дискретную видеокарту Radeon RX 550. В комплекте идёт необычный корпус. Всё это построено на материнской плате А320.
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Fun отличается от базовой комплектации улучшенной видеокартой Radeon RX 590 и накопителем на 256 Гб. Данная модель оценена в 375 долларов. Enjoy выглядит ещё солиднее, так как получила 512 Гб накопитель и 16 Гб оперативной памяти. Производитель сообщает, что в игре PlayerUnknown's Battlegrounds на высоких настройках графики в разрешении 1080р обе сборки позволяют достичь 110 fps. Последний вариант оценён в 430 долларов.
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Компьютер получил название Ningmei Soul GI6. Системный блок визуально привлекателен и оснащён двумя большими вентиляторами для отвода тепла. Как китайская компания умудрилась всё это вместить в столь небольшие суммы, неясно. Если три сборки появятся на отечественном рынке, они положат на лопатки всех производителей подобной продукции.
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