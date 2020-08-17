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Xiaomi умеет делать отличные презентации. Руководство компании столь убедительно в доводах, что после появления продукта в цифровом магазине его сметают с полок. Что любопытно, после речи правильного маркетолога, даже высокая цена не способна остановить любителей китайской продукции. Именно такая ситуация случилась с новым 98-дюймовым телевизором Redmi Smart TV Max.

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Xiaomi многому научилась у Apple. Ещё до начала продаж создаётся ажиотаж, где рассказывается, что товара мало, а желающих его купить много. В этот самый момент количество покупателей начинает расти. Подтягиваются те, кто даже не планировал взять себе новинку. Так, в честь десятилетия Xiaomi показала новый флагманский телевизор, стоимость которого приближается к 3 000 долларов. Цена действительно гигантская. Позволить себе такую покупку могут единицы. Как оказалось, таких около тысячи. Может быть чуть больше.

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Поскольку ажиотаж был нешуточный, а телевизор действительно впечатляющий, любители продукции раскупили всю 1 000 штук за 1 минуту. Да, это новый рекорд. Кроме огромного размера и качественного дисплея всем покупателям предложили бесплатную доставку и настройку от производителя. Такая услуга стоит не больше 50 долларов, но желание сэкономить вынудило 1 000 человек потратить 2 877 на новую игрушку.

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Кстати, если вы просто не можете жить без продукции Xiaomi, то вы можете купить памятную монету в честь 10-летия. Она выполнена из золота, имеет ограниченный тираж и несколько размеров с начальной стоимостью 213 долларов.