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Современные смартфоны Xiaomi не только выглядят не хуже работающих на рынке десятилетиями компаний, но и имеют начинку куда более интересную, чем самые дорогие бренды. Redmi Note 8 Pro не зря считается одним из наиболее популярных телефонов, демонстрируя высокие продажи и прекрасное соотношение между потраченными на него деньгами и моральным и эстетическим удовольствием от его использования. На старте продаж на данный аппарат была установлена немного завышенная цена. Так официальная стоимость данного аппарата в Китае на момент выхода стартовала с 290 долларов. Ясно, что на отечественный рынок он попал по гораздо менее гуменной цене.

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С выходом девятого поколения смартфонов Redmi Note, ситуация начала меняться. Если ещё недавно «убийца» флагманов продавался за 25 тысяч и выше, то уже сегодня цена на него упала до 15 тысяч рублей на Aliexpress. Что любопытно, российская стоимость данного телефона оказалась даже ниже, чем на китайской площадке. Например, версия 6/64 стартует с 14 497 рублей, а версия 6/128 оценена в 15 908 рублей и выше. А вот китайцы немного подкачали. Там младшая версия обойдётся на 1 000 рублей дороже, а старшая оценена дороже 17 тысяч рублей.

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Популярность данного аппарата объясняется наличием мощной 64 Мп камеры, быстрой зарядки и производительного процессора, который обходит флагманы 2018 года, немного уступая самым быстрым чипам года 2019. Нет никаких сомнений, что популярность данного телефона будет только расти. Главное чтобы Xiaomi не решила прекратить его производство. В любом случае остатки продолжат пользоваться популярностью, ведь второго такого телефона не найти.