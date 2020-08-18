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SMIC является главной надеждой китайской полупроводниковой промышленности. Долгое время компания выпускала вспомогательные чипы для наиболее дешёвых и массовых изделий, однако после начала торговой войны с США приоритеты сменились. Теперь компания позиционируется как наиболее мощный технологически продвинутый лидер, способны за короткий срок догнать запад.

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Недавно стало известно, что SMIC планирует дополнительно привлечь более семи миллиардов долларов. Высказывались сомнения, что в таких условиях частные инвесторы захотят вкладывать деньги в компанию. Однако 16 августа руководство полупроводникового гиганта сообщило о полном закрытии сделок о дополнительном финансировании на сумму более 7.5 миллиарда долларов.

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40% от полученных средств планируется пустить на освоение 12-нм технологии на чипе SN1. Ещё 20% отдадут на перспективные разработки, а оставшиеся 40% станут резервным фондом для дополнительного финансирования. По информации SMIC, уже в августе будет полностью готова производственная линия 14-нм чипов в Китае. Мало того, она будет полностью построена на отечественных технологиях, без использования западного оборудования и наработок.

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Заявленное количество производства в месяц составит 35 000 пластин. Уже к концу года линия будет расширена за счёт SN2, которая сможет обеспечивать такое же количество продукции. Представители компании утверждают, что уже готовят модернизацию до более продвинутых технологических процессов. Скорее всего, первым крупным клиентом SMIC станет Huawei, столкнувшаяся с американским произволом больше года назад.