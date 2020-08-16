Выбираем «правильную» видеокарту для популярных игр и онлайн-шутеров – только АМД Radeon по мнению Device
Противостояние между NVIDIA и AMD не утихает. Уже скоро зелёные представят новое поколение видеокарт на архитектуре Ampere. Слухи пока противоречивы и часто опровергают друг друга, выдвигая противоположные предположения. Почитать по поводу последних побед красной и зелёной компании можно в нашем последнем материале. Сегодня же мы представим топ оптимальных игровых видеокарт по мнению Ютуб-канала Device. Что любопытно, ребята считают, что правильной видеокартой в 2020 году может быть только представитель линейки Radeon RX. Давайте дадим им слово.
реклама
Radeon RX 570: начальный вариант за разумные деньги. Подобные карты берут как любители онлайн-игр, так и те, кто планирует играть в новинки на минимальных настройках графики и сниженном разрешении. Здесь стоит обратить внимание на вариант с 8 Гб памяти. Он обеспечит вам небольшой запас прочности, без лишних вложений.
Radeon RX 580: начальный игровой уровень. Позволяет запускать современные игры на средних настройках графики в разрешении 1080р. Скорее всего, уже через год потеряет свою актуальном в данном сегменте. Пока же карта бодро справляется с новинками, не требуя огромных переплат и лишних трат. Только 8 Гб.
Radeon RX 5600 XT: нераскрытый потенциал. Могла бы стать бестселлером, повторив судьбу RX 580. К сожалению, неправильный маркетинг и неверная ценовая политика запороли всё на корню. Несмотря на это, карта идёт вровень или даже опережает конкурентов NVIDIA. Хотя, для того, кто пытается отвоевать часть рынка у признанного лидера, этого явно недостаточно.
реклама
Radeon RX 5700/ХТ: выбор расчётливого геймера. Обе видеокарты обходят конкурентов с большим отрывом в одинаковой ценовой категории. Не пользуются заслуженным успехом, что приводит к низким продажам. Если AMD примет решение снизить на них цену с выходом нового поколения NVIDIA, могут взорвать рынок.
P.S. Мы немного отошли от представленного рейтинга, исключив несколько моделей. На финальные итоги это не повлияло.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила