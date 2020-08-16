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Противостояние между NVIDIA и AMD не утихает. Уже скоро зелёные представят новое поколение видеокарт на архитектуре Ampere. Слухи пока противоречивы и часто опровергают друг друга, выдвигая противоположные предположения. Почитать по поводу последних побед красной и зелёной компании можно в нашем последнем материале. Сегодня же мы представим топ оптимальных игровых видеокарт по мнению Ютуб-канала Device. Что любопытно, ребята считают, что правильной видеокартой в 2020 году может быть только представитель линейки Radeon RX. Давайте дадим им слово.

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Radeon RX 570: начальный вариант за разумные деньги. Подобные карты берут как любители онлайн-игр, так и те, кто планирует играть в новинки на минимальных настройках графики и сниженном разрешении. Здесь стоит обратить внимание на вариант с 8 Гб памяти. Он обеспечит вам небольшой запас прочности, без лишних вложений.

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Radeon RX 580: начальный игровой уровень. Позволяет запускать современные игры на средних настройках графики в разрешении 1080р. Скорее всего, уже через год потеряет свою актуальном в данном сегменте. Пока же карта бодро справляется с новинками, не требуя огромных переплат и лишних трат. Только 8 Гб.

Radeon RX 5600 XT: нераскрытый потенциал. Могла бы стать бестселлером, повторив судьбу RX 580. К сожалению, неправильный маркетинг и неверная ценовая политика запороли всё на корню. Несмотря на это, карта идёт вровень или даже опережает конкурентов NVIDIA. Хотя, для того, кто пытается отвоевать часть рынка у признанного лидера, этого явно недостаточно.

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Radeon RX 5700/ХТ: выбор расчётливого геймера. Обе видеокарты обходят конкурентов с большим отрывом в одинаковой ценовой категории. Не пользуются заслуженным успехом, что приводит к низким продажам. Если AMD примет решение снизить на них цену с выходом нового поколения NVIDIA, могут взорвать рынок.



P.S. Мы немного отошли от представленного рейтинга, исключив несколько моделей. На финальные итоги это не повлияло.