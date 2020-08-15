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Cyberpunk 2077 должен стать новым хитом польской студии CD Projekt RED. Если перенестись на 5 лет назад, то можно вспомнить, что Ведьмак 3 оказался не по зубам даже самым производительным системам, на которых его пытались запускать в разрешении 4К на максимальных настройках. Судя по всему, ещё задолго до 19 ноября выйдет новое поколение видеокарт NVIDIA, что гарантирует немалый прирост fps. Однако, далеко не все получат доступ к новым дорогим комплектующим. Не говоря уже о том, что многие хотят купить такой компьютер здесь и сейчас.

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Данной проблемой решил озаботиться знаменитый блогер Ремонтяш. Он собрал отличный компьютер для одного из своих подписчиков, который уже сегодня готовится к встрече с играми следующего поколения. Что же, давайте посмотрим на сборку, стоит ли она того, или Ремонтяшу нужно взять несколько уроков у наших местных гуру, которые помогут ему с правильным выбором в следующий раз.

Процессор : 6-ядерный Core i5-10600K. На самом деле больше и не нужно, ведь наш подопечный способен с лёгкостью разгоняться до 4.8 ГГц в режиме буста, демонстрируя отличную игровую производительность. Он ещё долгое время будет радовать своей мощью тех, кто ценит и любит продукцию Intel.

: 6-ядерный Core i5-10600K. На самом деле больше и не нужно, ведь наш подопечный способен с лёгкостью разгоняться до 4.8 ГГц в режиме буста, демонстрируя отличную игровую производительность. Он ещё долгое время будет радовать своей мощью тех, кто ценит и любит продукцию Intel. Материнская плата : одна из премиальных версий MSI на флагманском чипсете Z490. Дорого, но с этой материнкой можно не беспокоится о разгоне, ведь в умелых руках она позволяет добиться внушительных результатов. Здесь нужны оверклокерские навыки, но это уже детали.

: одна из премиальных версий MSI на флагманском чипсете Z490. Дорого, но с этой материнкой можно не беспокоится о разгоне, ведь в умелых руках она позволяет добиться внушительных результатов. Здесь нужны оверклокерские навыки, но это уже детали. Память : 32 Гб дорогущей HyperX Predator с низкими таймингами и высоким разгонным потенциалом.

: 32 Гб дорогущей HyperX Predator с низкими таймингами и высоким разгонным потенциалом. Накопитель : Ремонтяш установил два SSD. Один недорогой Samsung 860 EVO на 1 Тб и другой сверхбыстрый на скоростном интерфейсе NVMe PCIe производства Kingston.

: Ремонтяш установил два SSD. Один недорогой Samsung 860 EVO на 1 Тб и другой сверхбыстрый на скоростном интерфейсе NVMe PCIe производства Kingston. Видеокарта: GeForce RTX 2080 Super. Ремонтяш решил не экономить. С такой картой Cyberpunk 2077 точно не будет тормозить. Можно было бы взять и более быструю RTX 2080 Ti, но, судя по всему, её просто не оказалось в продаже. А иначе почему вдруг он решил экономить?

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Как видите, получилась сверхбыстрая сборка, которая потянет не только Cyberpunk 2077, но и любую другую игру. Более подробные названия комплектующих не указаны, дабы не создавать ненужную рекламу тем или иным продуктам.