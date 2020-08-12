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Неделю назад наши читатели могли познакомиться с мнением экспертов, полагающих, что новая игра польской студии Cyberpunk 2077 может оказаться разочаровывающей. По их мнению, превзойти легендарного Геральта практически невозможно. При этом, они утверждали, что, если и получится сделать такую же глубокую игру со столь харизматичным персонажем и проработанным миром, то это точно случится не во вселенной Киберпанка.

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Сегодня поспорить с подобным мнением решил старший дизайнер студии CD Projekt RED Павел Капала. Первое, что хотел донести до фанатов Ведьмака Павел – этот тот факт, что перед нами полноценная ролевая игра со всеми полагающимися атрибутами. Что важно, по его мнению, Cyberpunk 2077 способна обеспечить гораздо больший игровой опыт, чем Witcher 3. Кроме того, Павел упомянул о значительно большей свободе и разнообразии, что ведёт к неожиданным сюжетным поворотам и вызывает у геймеров желание вернуться в игру сразу же после первого прохождения.

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Также Павел поделился любопытной подробностью, которая ранее никогда не была озвучена. Так, геймеры часто жалуются, что в игре много дверей, в которые невозможно войти. Фактически это рисованные двери, за которыми нет никакого контента. Разработчики подсчитали количество дверей в Cyberpunk 2077 и выяснили, что их больше, чем 2 500, что значительно превосходит все самые смелые ожидания фанатов Ведьмака, ведь там их в разы меньше.