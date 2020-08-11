Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии могут совершить новый скачок производительности за счёт появления кэша 4 уровня (L4)
На данный момент известно, что во второй половине текущего года выйдет новое поколение процессоров Ryzen 4000-й серии. Предположительно, они получат значительное увеличение тактовых частот и смогут достичь 5000 МГц в режиме буста. На смену четвёртому поколению Ryzen, на 2021 год запланировано поколение пятое. Оно будет основано на совершенно новой архитектуре Zen 4, а также принесёт переход на новую оперативную память DDR5.
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Важно учитывать, что, согласно официальным данным, именно в рамках Ryzen 5000-й серии нас ожидает переход на новый 5-нм техпроцесс. Эксперты полагают, что это позволит на 80% увеличить плотность размещения транзисторов. Несмотря на и без того немалое количество нововведений, есть сведения, что AMD готовит ещё более впечатляющую технологию.
Сообщается, что красные работают над добавлением в процессоры кэша 4-го уровня (L4). Указывается, что он не только будет подстраховывать кэш третьего уровня, но и сможет обслуживать весь процессор. Есть мнение, что нововведение позволит увеличить производительно процессора в сложных задачах, особенно связанных с виртуальными средами и многими другими современными технологиями.
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Сказать точно, появится ли кэш 4-го уровня в настольных процессорах Ryzen 5000-й серии, пока сложно. Вполне возможно, что вначале он переберётся в серверные чипы, а оттуда мигрирует в массовый сегмент.
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