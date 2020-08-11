Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На данный момент известно, что во второй половине текущего года выйдет новое поколение процессоров Ryzen 4000-й серии. Предположительно, они получат значительное увеличение тактовых частот и смогут достичь 5000 МГц в режиме буста. На смену четвёртому поколению Ryzen, на 2021 год запланировано поколение пятое. Оно будет основано на совершенно новой архитектуре Zen 4, а также принесёт переход на новую оперативную память DDR5.

реклама

Важно учитывать, что, согласно официальным данным, именно в рамках Ryzen 5000-й серии нас ожидает переход на новый 5-нм техпроцесс. Эксперты полагают, что это позволит на 80% увеличить плотность размещения транзисторов. Несмотря на и без того немалое количество нововведений, есть сведения, что AMD готовит ещё более впечатляющую технологию.

анонсы и реклама Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Сообщается, что красные работают над добавлением в процессоры кэша 4-го уровня (L4). Указывается, что он не только будет подстраховывать кэш третьего уровня, но и сможет обслуживать весь процессор. Есть мнение, что нововведение позволит увеличить производительно процессора в сложных задачах, особенно связанных с виртуальными средами и многими другими современными технологиями.

реклама

Сказать точно, появится ли кэш 4-го уровня в настольных процессорах Ryzen 5000-й серии, пока сложно. Вполне возможно, что вначале он переберётся в серверные чипы, а оттуда мигрирует в массовый сегмент.