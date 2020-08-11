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После выхода нового поколения процессоров Intel 10-го поколения многие аналитики предполагали, что произойдёт массовое снижение цен на девятое поколение. Однако, скидок как таковых не было. Мало того, на многих рынках популярные модели, в том числе и 10-ядерный Core i9-10900K продаются выше официальной цены. Фактически это делает бессмысленными скидки, ведь вместо того чтобы прийти на смену старым камням, новинки просто заняли новую ценовую нишу.

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Когда рынок придёт в норму, неизвестно. Вполне возможно, что виной всему являются крупные ритейлеры и торговые сети, которые делают накрутки, пользуясь повышенным спросом на некоторые модели. Судя по всему, Intel решила сделать девятое поколение более привлекательным. Сообщается, что скидки на процессоры Coffee Lake достигают 25%. Ясно, что речь не идёт о российском рынке, но это не мешает нам порадоваться за американских покупателей.

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Так, цены официально снижены на следующие модели: Core i9-9900K, Core i7-9700K и Core i5-9600K. Первая потеряла до 60 долларов, вторая – до 45 долларов и третья – также до 60 долларов. В ходе нынешних скидок наиболее интересным стал 6-ядерный Core i5-9600K, предлагающий высокие тактовые частоты и способный потягаться в играх с наиболее дорогими моделями.

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Отметим, что это далеко не все скидки. Больше информации об этом можно узнать в оригинальном материале. Важно помнить, что это не постоянные скидки, а промо-акция, которую проводит Intel при поддержке своих партнёров в США.