Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel официально снизила цену на процессоры Core 9-го поколения до 25% – Core i5-9600K и Core i9-9900K потеряли 60 долларов

[ ] для раздела Блоги
5
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

После выхода нового поколения процессоров Intel 10-го поколения многие аналитики предполагали, что произойдёт массовое снижение цен на девятое поколение. Однако, скидок как таковых не было. Мало того, на многих рынках популярные модели, в том числе и 10-ядерный Core i9-10900K продаются выше официальной цены. Фактически это делает бессмысленными скидки, ведь вместо того чтобы прийти на смену старым камням, новинки просто заняли новую ценовую нишу. 

реклама

Когда рынок придёт в норму, неизвестно. Вполне возможно, что виной всему являются крупные ритейлеры и торговые сети, которые делают накрутки, пользуясь повышенным спросом на некоторые модели. Судя по всему, Intel решила сделать девятое поколение более привлекательным. Сообщается, что скидки на процессоры Coffee Lake достигают 25%. Ясно, что речь не идёт о российском рынке, но это не мешает нам порадоваться за американских покупателей. 

анонсы и реклама
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Так, цены официально снижены на следующие модели: Core i9-9900K, Core i7-9700K и Core i5-9600K. Первая потеряла до 60 долларов, вторая – до 45 долларов и третья – также до 60 долларов. В ходе нынешних скидок наиболее интересным стал 6-ядерный Core i5-9600K, предлагающий высокие тактовые частоты и способный потягаться в играх с наиболее дорогими моделями. 

реклама

Отметим, что это далеко не все скидки. Больше информации об этом можно узнать в оригинальном материале. Важно помнить, что это не постоянные скидки, а промо-акция, которую проводит Intel при поддержке своих партнёров в США. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Hero (WI-FI)
11
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
3
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-E Gaming
8
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
15
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
17
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
35
Обзор и тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
30

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 30
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 51
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

32 смартфона Xiaomi получили официальную новую версию MIUI 12 на Android 10
11
Xiaomi официально выпустила глобальную стабильную прошивку MIUI 12 для очень популярного смартфона 2018 года
5
OnePlus 7T Pro рекордно подешевел – цена флагмана 2020 года на Snapdragon 855+ упала на 30 000 рублей
4
PlayStation 5 имеет все шансы проиграть консольную войну и уступить пальму первенства конкуренту
22
Стабильная прошивка MIUI 12 стала доступна на 33 смартфона Xiaomi – список телефонов и ссылки на закачку
3
Выбор оптимальной видеокарты лета 2020 года – лучшие игровые решения для любого кошелька от Тomshardware
9
Стала известна дата анонса видеокарты GeForce RTX 3090 – 24 Гб быстрой памяти GDDR6X и начало продаж уже в сентябре
33
NVIDIA тизерит анонс новой линейки видеокарт GeForce RTX 3000-серии
31
Изучаем игровой потенциал нового 8-ядерного процессора Ryzen 7 4700G – универсальный геймерский чип или медленный компромиссный вариант по мнению экспертов Benchmark
63
Геймеры не торопятся покупать современные производительные процессоры – 70% компьютеров оснащены устаревшими медленными чипами – статистика Steam за июль
48
Xiaomi официально выпустила глобальную стабильную прошивку MIUI 12 для Redmi Note 8 Pro
3
Стали известны сроки выхода российской версии MIUI 12 на 17 смартфонов Xiaomi третьей волны – список, названия телефонов и сроки выхода
+
FIFA 21 теряет лицензии
12
Владелец смартфона Xiaomi обнаружил, что устройство подсматривает за ним через сканер отпечатка пальцев
5
Новый 24-ядерный процессор HUAWEI Kunpeng 920 обходит 8-ядерный флагман Core i9-9900K в многоядерных тестах
20
Xiaomi Mi 10 Ultra готовится стать лучшим флагманом 2020 года – Snapdragon 865+, 120x зум, подэкранная фронтальная камера, керамический корпус и 100-Вт зарядка
7
Bethesda решила бесплатно раздать ещё и Quake III
4
Подтверждён выход сверхбюджетной игровой приставки Xbox Series S нового поколения – возможная цена от 250 долларов и новый джойстик
7
Процессоры AMD Ryzen серии Renoir доступны на интернет-аукционе
9
Процессоры Ryzen 5000-й серии – Cezanne получат устаревшую графику Vega и улучшенную архитектуру Zen 3
14

Популярные статьи

7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
222
Перешёл на SSD для игр - делюсь впечатлениями
119
Не покупайте вентиляторы и кулеры на основании тестов и обзоров, этого недостаточно
74
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GTX (G80)
67
Собираем недорогой компьютер на Ryzen 5 1600 и GeForce GTX 1660 для игровых хитов 2020 года
60
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
168
Место настольного компьютера – на столе, как ни странно, для кого-то это может стать открытием
105
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Hero (WI-FI)
11

Сейчас обсуждают

E1nher1
21:37
Нашел клиента, который возьмёт мой комплект за 20 к (мать+проц) А что брать? Остальные дорогие интелы.
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
tarick
21:36
Big Navi - это карта, которой нвидию уже больше году пугают? Пусть уже хоть что-то выпустят, пусть она хоть с 2080ti сможет конкурировать, уже неплохо будет.
NVIDIA Killer от AMD выглядит разочаровывающе на фоне GeForce RTX 3090 – 16 Гб памяти против 24 Гб GDDR6X и полная неопределённость с анонсом и ценовой политикой
eds
21:36
9600KF уже прямо сейчас сливает в новых играх 12 поточному 10400F, а что будет через год когда выйдут мультиплатформенные(XBOX X/PS5) игры, которые изначально заточены под 8/16? А кроме того, не нужно...
Intel официально снизила цену на процессоры Core 9-го поколения до 25% – Core i5-9600K и Core i9-9900K потеряли 60 долларов
E1nher1
21:35
Потенциал четырехъядерника - это вообще смешно в 2020 году.
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
wwr222
21:33
Как какой? 10900к...или еще не заработал на него :)?
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
Inqizitor
21:33
3080 нужна с 16 гигами, если меньше - она летит в мусорку сразу. Что такое 10 гиг - это фейк полюбому.
NVIDIA может программно ограничить GeForce RTX 3080 — новинка получит 10 Гбайт видеопамяти вместо 12
Kopcheniy
21:32
А демпинговать на сколько? Обычный 3600 и так стоит 160-180 долларов, когда его первоначальная цена была 200 баксов.
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
E1nher1
21:31
Ну вот щас плату с процом за 1 день клиента нашел, который купит за 20 тыщ. Куплю кометлейк i5 и плату под разгон i7.
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
wwr222
21:30
Ну я видел такой "раскоряченный" Пролиматек. http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11305 Еще есть модели,но уже фирмы не помню
Не покупайте вентиляторы и кулеры на основании тестов и обзоров, этого недостаточно
Kopcheniy
21:29
У нас б/у за 4500 продавали недавно. Почти новый, как говорилось.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Hero (WI-FI)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем