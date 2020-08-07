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В ноябре 2020 года начнутся продажи консолей следующего поколения. Они принесут современную графику и трассировку лучей, значительно расширив наш игровой опыт. Некоторые пользователи уже сейчас раздумывают о том, какую игровую приставку им выбрать. На самом деле 85% уже определилось. Согласно последним статистическим данным, 85% всех потенциальных покупателей смотрят в сторону PlayStation 5. В дело может вмешаться ценовой фактор, ведь ранее Microsoft твёрдо заявила, что не отдаст рынок без боя.

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Предположительно, может выйти игровая приставка Xbox Series S, стоимость которой стартует с 250 долларов. Если софтверный гигант решится на демпинг, нас ждёт настоящий ураган скидок и праздник невиданной щедрости. Хотя, если судить по последним новостям, даже это может не остановить геймеров от покупки PlayStation 5. Всё дело в играх. Если нет игр, то покупка даже дешёвой приставки обречена на провал. Именно так обстоят дела.

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Как известно, существуют так называемые эксклюзивы, когда игра выходит только на одной платформе. Чаще всего этим грешит Sony, которая всячески заинтересовывает разработчиков крупных франшиз. Однако большая часть известных серий имеют статус мультиплатформенных. Это значит, что игра доступна и на PlayStation и на Xbox и на ПК и даже на Nintendo. По крайней мере, так было раньше. Сообщается, что Sony подписала с несколькими студиями договора, гарантирующие эксклюзивные права для консоли PlayStation 5.



О полной эксклюзивности речь не идёт. Японская компания планирует продавать игру несколько месяцев, после чего она станет доступна на другие платформы. Чем на это ответит Microsoft, большой вопрос. Конкретные серии и названия игр упоминаются лишь вскользь. Например, GTA 6, Final Fantasy XVI и Starfield от Bethesda. Хотя, это далеко не все возможные проекты.