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Если посчитать количество смартфонов, которые Xiaomi выпускает на рынок ежегодно, то окажется, что их гораздо больше чем у любого другого производителя. Смысл подобной практики прост: китайская компания старается быть представленной не только во всех ценовых категориях, но и быть доступной как можно большему числу потенциальных покупателей. Но одной лишь доступности мало. Нужно чтобы люди обратили внимание на тот или иной девайс. Именно поэтому Xiaomi экспериментирует с дизайном, с материалами корпуса и размерами дисплея.

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Старые схемы модернизируются, становясь всё более актуальными с каждым новым поколением телефонов. Если раньше китайская компания выпускала несколько понятных линеек, то сейчас даже внутри них идёт жёсткая конкуренция. Например, Redmi Note 9 является наиболее бюджетным представителем своей линейки. Redmi Note 9S предлагает корпус из стекла, а Redmi Note 9 Pro вдобавок к этому ещё и камеру на 64 МП. Точно такая же ситуация и с младшими моделями Redmi и наиболее производительными Mi 10. Всё это в значительной степени осложняет разработку новых прошивок, ведь нужно учитывать десятки различных переменных.

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Тем не менее на данный момент Xiaomi выпустила новую прошивку MIUI 12 на 36 полноценных смартфонов по всему миру. Отметим, что для большей их части обновление пока не вышло за пределы Поднебесной, но, судя по последним новостям, это должно случиться в самое ближайшее время. Как видите, многие аппараты заявлены на август, некоторые чуть позднее. Одним словом, несмотря на такое разнообразие, уже к началу зимы десятки девайсов получат новую MIUI 12.

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P.S. Обращайте внимание на надпись "Released", именно её наличие означает, что прошивка уже выпущена.