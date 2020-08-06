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Сегодня мы уже писали о засветившемся в сети 16-ядерном Ryzen 9 4950X. Согласно последним утечкам, он способен разгоняться до 4.8 ГГц. Стоит учитывать, что это одна из первых инженерных моделей. Подобная информация позволяет надеяться, что настольные процессоры Ryzen следующего поколения действительно могут перешагнуть психологический барьер в 5 ГГц. Всё это время новая серия фигурировала под именем Ryzen 4000. Однако очередная порция слухов указывает, что AMD может изменить устоявшуюся очерёдность.

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Как сообщается, вместо Ryzen 4000 мы можем получить Ryzen 5000. На первый взгляд такой ход выглядит нелогично. Зачем пропускать название серии, которая уже год на слуху у потенциальных покупателей. На самом же деле логика в таком поступке есть. Дело в том, что совсем недавно на рынок вышли гибридные настольные чипы Ryzen 4000-й серии. Если предположить, что во второй половине года вслед за ними выйдет ещё одно настольное поколение Ryzen 4000-й серии, то это откровенно сбивает с толку.

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Зачем ещё одна 4000-я серия? Всё логично, нужно пропустить традиционное наименование, перейдя сразу к серии 5000-й. Информация пока не подтверждена, однако она принадлежит к проверенному источнику, который ранее уже выдвигал несколько правдивых инсайдов. На самом деле не так важно, как будут называться новые процессоры, поскольку ключевой характеристикой будет производительность.