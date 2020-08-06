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Выход новых настольных процессоров Ryzen 4000-й серии на архитектуре Zen 3 намечен на конец 2020 года. Им прочат увеличение IPC на 20%, обновлённые техпроцесс 7-нм+ и высокие тактовые частоты. Что же, сведений об отличной производительности у нас пока нет, но есть очень интригующая информация о прошедшем первый тест 16-ядерном Ryzen 9 4950X.

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Как известно, текущая версия 16-ядерного Ryzen 9 3950X имеет штатную тактовую частоту в 3.5 ГГц с возможностью буста до 4.7 ГГц. Это позволяет ему не только показывать отличные результаты в рабочих задачах, но и не пасовать перед производительными чипами Intel в играх. Судя по новой информации, следующая версия не только сможет похвастать всеми вышеперечисленными характеристиками, но и порадует высокими тактовыми частотами.

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Так, в тестировании засветился ранний инженерный образец, тактовая частота которого зафиксирована на уровне 4.8 ГГц. Это всего на 100 МГц больше, чем есть у текущего флагмана. Тем не менее эксперты полагают, что тактовые частоты могут существенно подрасти к релизу. Всё дело в том, что в предыдущей утечке подобный чип фигурировал на тактовых частотах до 4.6 ГГц. Это значит, что оптимизация и улучшение техпроцесса и архитектуры продолжаются.

Приведёт ли это к тому, что процессоры Ryzen 4000-й серии смогут преодолеть планку 5 ГГц, неясно. Пока всё указывает на то, что AMD серьёзно настроена прорваться через этот сложный рубеж.