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Процессоры Ryzen 4000-й серии могут преодолеть планку в 5 000 МГц – 16-ядерный Ryzen 9 4950X – 4 800 МГц и выше

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Выход новых настольных процессоров Ryzen 4000-й серии на архитектуре Zen 3 намечен на конец 2020 года. Им прочат увеличение IPC на 20%, обновлённые техпроцесс 7-нм+ и высокие тактовые частоты. Что же, сведений об отличной производительности у нас пока нет, но есть очень интригующая информация о прошедшем первый тест 16-ядерном Ryzen 9 4950X. 

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Как известно, текущая версия 16-ядерного Ryzen 9 3950X имеет штатную тактовую частоту в 3.5 ГГц с возможностью буста до 4.7 ГГц. Это позволяет ему не только показывать отличные результаты в рабочих задачах, но и не пасовать перед производительными чипами Intel в играх. Судя по новой информации, следующая версия не только сможет похвастать всеми вышеперечисленными характеристиками, но и порадует высокими тактовыми частотами.  

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Так, в тестировании засветился ранний инженерный образец, тактовая частота которого зафиксирована на уровне 4.8 ГГц. Это всего на 100 МГц больше, чем есть у текущего флагмана. Тем не менее эксперты полагают, что тактовые частоты могут существенно подрасти к релизу. Всё дело в том, что в предыдущей утечке подобный чип фигурировал на тактовых частотах до 4.6 ГГц. Это значит, что оптимизация и улучшение техпроцесса и архитектуры продолжаются. 

Приведёт ли это к тому, что процессоры Ryzen 4000-й серии смогут преодолеть планку 5 ГГц, неясно. Пока всё указывает на то, что AMD серьёзно настроена прорваться через этот сложный рубеж. 

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Goginator
13:50
да какать на эти мегагерцы ,меня IPC интересует . для синей отары поясню - высокий IPC это когда мегагерц мало , а мощность больше чем у процессора интел , у которого мегагерц больше .
Процессоры Ryzen 4000-й серии могут преодолеть планку в 5 000 МГц – 16-ядерный Ryzen 9 4950X – 4 800 МГц и выше
Evgeniy Som
13:48
OMG феня тупоголовый, запомни наконец то что разрешение не влияет на проц, ПРОЦЕССОР ЭТО НЕ ТО ЖЕ САМОЕ ЧТО ВИДЕОКАРТА, ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ. Выучи хотя бы элементарные основы как работает компьютер в игра...
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Dron
13:47
Вот только этот силикон гигроскопичен. Дальше продолжать?
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