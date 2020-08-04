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Совсем недавно вышли гибридные процессоры Ryzen 4000 под кодовым названием Renoir. Они принесли высокопроизводительные решения в сочетании с быстрой графикой. Несмотря на то, что было принято решение использовать графический процессор Vega, геймеры смогут насладиться неплохим уровнем графики и достаточным количеством fps в современных играх.

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Наиболее мощным стал 8-ядерный Ryzen 7 4700G, который уже не раз ставил рекорды скорости. Как оказалось, узком горлышком для него является уровень TDP, который официально установлен на отметке 65 Вт. Один из энтузиастов на форуме Weibo продемонстрировал обновлённый BIOS, который способен разблокировать тепловыделение на уровень до 88 Вт. В результате процессор в буквальном смысле ожил, получив дополнительный буст как процессорной, так и графической части.

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Если конкретно, то CPU прибавил 6%, а GPU 32% к производительности. Также были проведены эксперименты со штатным кулером. Как выяснилось, его лучше сразу же выкинуть, заменив на что-то помощнее. Дело в том, что он не способен отводить достаточно тепла, что приводит к снижению производительности встроенной графики на 40%.

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Энтузиаст указал, что младшие модели не столь много выигрывают от манипуляций с BIOS. По его словам, модель 4600G получает всего 17% буста. Хотя, это на самом деле очень даже немало.