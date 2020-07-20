Интегрированная графика на процессоре Ryzen 7 4700G оказалась быстрее дискретных видеокарт GeForce GTX 950 и Radeon RX 550
В начале июля в сеть просочились предварительные тесты 8-ядерного гибридного процессора AMD Ryzen 7 4700G. Как выяснилось, красные готовят мощный удар по позициям синего лагеря. На тот момент казалось, что главной фишкой новых чипов будет увеличение производительности в одноядерных задачах, а также отличные показатели в многоядерных тестах. Например, немного разогнанный вариант Ryzen 7 4700G обошёл флагманский Core i9-9900K в тесте CineBench.
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Сегодня выяснились ещё более интересные подробности нового процессора. В руки энтузиаста попал инженерный вариант данного чипа, который работал на пониженных тактовых частотах как в тестах CPU, так и в GPU. Пытаясь сократить разрыв между инженерником и серийным вариантом, энтузиаст разогнал свой процессор, выжав из него впечатляющие результаты.
В тесте 3DMark Firestrike интегрированный чип Vega 8 набрал 5 100 баллов. В тесте 3DMark Firestrike Extreme – 2 700 баллов. Понять, много это или мало, без сравнения с результатами дискретных видеокарт невозможно. Как оказалось, видеокарты GeForce GTX 950 и Radeon RX 550 набирают в тех же тестах меньше 4 000 баллов. Это значит, что интегрированная графика на процессоре Ryzen 7 4700G примерно равна таким видеокартам, как GeForce GTX 960 и Radeon RX 560.
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Эксперты указывают, что это очень серьёзная заявка, поскольку ранее подобные характеристики для интегрированной графики были недоступны. Мало того, перед нами инженерный чип, а значит в финальной версии всё может быть ещё лучше. Отметим, что кроме тестирования интегрированного чипа были проведены замеры производительности самого процессора. Ознакомиться с ними можно на изображении выше.
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