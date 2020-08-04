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Первый сезон сериала Ведьмак вызвал настоящий ажиотаж. Фанаты сметали с полок книги Анджея Сапковского, что привело к серьёзному дефициту произведений польского автора. В какой-то момент сама игра стала настолько популярна, что её продажи вернулись к показателям 2015 года. Ранее у создателей шоу были определённые планы, однако коронавирус всё изменил. Уже несколько месяцев актёры сидят без работы. Дошло до того, что Генра Кавилл был вынужден купить себе новый компьютер, чтобы хоть чем-то заняться во время вынужденного простоя.

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Есть сведения, что съёмки продолжат уже в конце августа. В связи с этим в сети появилась любопытная информация на эту тему. Так, мало кто из наших читателей знает, чем знаменита студия Industrial Light and Magic. На самом деле она была основана Джорджем Лукасом в 1975 году, получив за это время 16 премий Оскар за визуальные эффекты. Современное кино устроено так, что без специалистов их уровня блокбастер не сделать. Отметим, что именно эти ребята приложили руку к фильму Человек-паук: возвращение домой. Не говоря уже, что всё началось с легендарных Звёздных войн.

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Как стало известно, ребята из Industrial Light and Magic займутся созданием эффектов во втором сезоне сериала Ведьмак. Netflix явно не планирует экономить, ведь для сервиса это один из наиболее важных проектов. О том, сколько за свои услуги получат специалисты по визуальным эффектам, не сообщается. В любом случае чем лучше они сделают свою работу, тем более впечатляющим станет фильм. Что до сюжета, то он пока держится в тайне.