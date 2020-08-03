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Intel удалось значительно нарастить продажи за июль 2020 года – статистика Mindfactory – немецкая розница

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Если взглянуть на статистику продаж крупного немецкого ритейлера Mindfactory за июнь 2020 года, то можно увидеть, что соотношение между Intel и AMD составляет 9 против 91 процента в пользу последней. Иногда кажется, что так было всегда. На самом же деле ещё в 2017 году в роли догоняющей была красная команда, продающая всего 5 000 чипов в месяц. Отметим, что даже тогда AMD пользовалась любовью бюджетных пользователей, поскольку соотношение было 25% к 75% в пользу Intel.

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С выходом процессоров Ryzen 2000-й серии всё начало меняться, но только 3-е поколения красных чипов окончательно закрепило победу за AMD. Сегодня эта компания обладает преимуществом на немецком рынке. Хотя, кажется, Intel в июле смогла неплохо сократить отставание. Если посмотреть на изображение ниже, то можно увидеть, что 8-ядерному игровому процессору Core i7-10700K удалось вырваться на 4-е место, заработав 324 тысячи евро. Это не может даже сравниться с почти 1,3 миллионами евро, которые принёс Ryzen 5 3600. 

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Инсайдеры утверждают, что, благодаря росту продаж 10-го поколения Comet Lake-S, Intel смогла отвоевать 6% рынка. На данный момент за красными остаётся 85% (было 91%), а у синих 15% (было 9%). Будет логично предположить, что подобная тенденция продолжится. Всё дело в том, что цены на новые процессоры Intel начинают понемногу приходить в норму. Взрывной ажиотаж в некоторых регионах окончился. Дефицита нет. Точно такая же ситуация и с материнскими платами, когда появились недорогие модели, позволяющие собрать современный компьютер без гигантских вложений. Все эти и многие другие факторы несомненно будут влиять на увеличение продаж чипов Intel в немецкой рознице. 

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пацаны к успеху шли, не фортануло
Первоначально Intel планировала окончательно перейти на 10 нм в 2021 году
Elias Moses
11:07
Думаю проблема в самом Интел. скорее всего логистика страдает и намерения показать инвесторам прибыль. Хотя бы на 10 нм скорее перешли бы и начали все соки выжимать. 14 нм потолок это 9000 серия
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dimkahon
11:07
Где весьма неплохой Wolfenstein 2009?
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DTy
10:57
Не с норм защитой, а с говноигрой
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Zak Preston
10:56
HWInfo, но по правде говоря, там было 25Вт =)
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